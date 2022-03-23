Авиация России уничтожила за день 86 военных объектов Украины, в том числе две РСЗО
В свою очередь группировка войск Донецкой Народной Республики наносит огневое поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.
Российские военные за день продвинулись ещё на два километра и ведут бой с подразделением 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины на окраинах Новомихайловки. О ходе "Операции Z" сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В свою очередь группировка войск Донецкой Народной Республики наносит огневое поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и ведёт бой за населённые пункты Каменка и Новобахмутовка.
По его словам, российскими средствами ПВО уничтожено ещё девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены за день 86 военных объектов Украины, в том числе две реактивные системы залпового огня. Всего с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожено 255 беспилотников, 189 зенитных ракетных комплексов и 1564 танка.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ