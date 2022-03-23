Чехи обрушили шквал критики на чиновников за желание избавиться от "русских" названий улиц
По их мнению, это ничего не даст, кроме массы неудобств для самого населения, а Москву вообще никак не заденет.
Жители чешского города Ческа-Липа обрушились с критикой на местную администрацию за идею переименовать две улицы, названия которых напоминают о России. Как пишет портал iDNES, они даже составили петицию против "идиотской борьбы" с РФ.
"Мы не понимаем, зачем трогать улицы, которые носят такие названия уже семьдесят лет <…> Это идиотизм", — цитирует издание автора документа.
Как уточняется, горожане сочли переименование "популистским жестом", который доставит неудобства самим чехам. Однако мэр города Йитка Вольфова и её сторонники уверены, что названия улиц Московская и Российская неуместны, отказ от них должен подчеркнуть позицию городской администрации против "Операции Z" на Украине.
Ранее Лайф писал, что во Франции начали звучать требования переименовать среднюю школу в Эзене, названную в честь русского писателя Александра Солженицына. Вместо него предлагается увековечить память украинского революционера-анархиста Всеволода Михайловича Эйхенбаума, который известен под псевдонимом Волин.