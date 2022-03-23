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Регион
Опубликовано 23 марта 2022, 20:31
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В Киеве погибла российский журналист Оксана Баулина

Оксана Баулина. Фото © Twitter / oksana_baulina

Оксана Баулина. Фото © Twitter / oksana_baulina

Уточняется, что корреспондент снимала разрушения после обстрела Подольского района украинской столицы.

В Киеве во время обстрела погибла журналист The Insider* Оксана Баулина. Об этом говорится в публикации на сайте издания.

"Журналист The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного задания", — сказано в заявлении.

Как отмечается, корреспондент пыталась запечатлеть разрушения после обстрела Подольского района украинской столицы.

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Ранее Лайф рассказывал о другом погибшем на Украине журналисте — Бренте Рено, который сотрудничал с американским издательским домом Time. В издании сообщили, что в последние недели Рено находился в регионе, работая над видеопроектом.

* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

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Иван Косицын
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