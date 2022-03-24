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Регион
Опубликовано 24 марта 2022, 08:17
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Мединский: Сегодня на кону само существование России

Помощник президента РФ признал, что видит мало аналогий сегодняшнему моменту в истории.

Сегодня на кону стоит само существование России как русской цивилизации, считает помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Я вижу мало аналогий сегодняшнему моменту в истории. Смутное время, канун февраля 1917 года, 1989 год — распад СССР. Вот к чему нас подталкивает коллективный Запад... Нас толкают к разрушению политической системы, разрушению страны", — отметил он на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.

Мединский: Россия надеется решить с Украиной вопросы по признанию Крыма, ЛНР и ДНР
Мединский: Россия надеется решить с Украиной вопросы по признанию Крыма, ЛНР и ДНР

Владимир Мединский является главой российской делегации на переговорах с Украиной. Ранее он заявлял, что по вопросу демилитаризации переговорные делегации Москвы и Киева находятся "где-то на полпути", а также о том, что Россия уже озвучивала свою позицию по вопросу республик Донбасса и отходить от неё она не намерена.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Александра Вишнякова
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