Мединский: Сегодня на кону само существование России
Помощник президента РФ признал, что видит мало аналогий сегодняшнему моменту в истории.
Сегодня на кону стоит само существование России как русской цивилизации, считает помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Я вижу мало аналогий сегодняшнему моменту в истории. Смутное время, канун февраля 1917 года, 1989 год — распад СССР. Вот к чему нас подталкивает коллективный Запад... Нас толкают к разрушению политической системы, разрушению страны", — отметил он на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.
Владимир Мединский является главой российской делегации на переговорах с Украиной. Ранее он заявлял, что по вопросу демилитаризации переговорные делегации Москвы и Киева находятся "где-то на полпути", а также о том, что Россия уже озвучивала свою позицию по вопросу республик Донбасса и отходить от неё она не намерена.
ТАСС / Сергей Карпухин