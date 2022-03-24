Мединский: Сегодня на кону само существование России

"Я вижу мало аналогий сегодняшнему моменту в истории. Смутное время, канун февраля 1917 года, 1989 год — распад СССР. Вот к чему нас подталкивает коллективный Запад... Нас толкают к разрушению политической системы, разрушению страны", — отметил он на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.