Песков — об "исчезновении" Шойгу из медиапространства: У него сейчас много забот

Представитель Кремля напомнил о спецоперации на Украине и отметил, что сейчас не совсем подходящее время для медийной активности.

У главы Минобороны России Сергея Шойгу сейчас очень много забот, у него нет времени для активности в медиапространстве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать "исчезновение" министра из медиапространства.