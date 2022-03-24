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Опубликовано 24 марта 2022, 10:40
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Песков — об "исчезновении" Шойгу из медиапространства: У него сейчас много забот

Фото © Kremlin.ru

Фото © Kremlin.ru

Представитель Кремля напомнил о спецоперации на Украине и отметил, что сейчас не совсем подходящее время для медийной активности.

У главы Минобороны России Сергея Шойгу сейчас очень много забот, у него нет времени для активности в медиапространстве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать "исчезновение" министра из медиапространства.

"У министра обороны сейчас много забот. Идёт специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем подходящее время для медийной активности, это вполне понятно", — сказал представитель Кремля и посоветовал не слушать издание "Агентство", заявившее о якобы проблемах Шойгу со здоровьем, а обращаться с подобными вопросами в Министерство обороны.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении военной операции по защите Донбасса. Ранее Шойгу в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка вручил государственные награды российским военнослужащим, которые отличились во время "Операции Z": звезду Героя России, орден Мужества и десять медалей "За отвагу".

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Александр Юнашев
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