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Регион
Опубликовано 24 марта 2022, 10:18
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Песков перенаправил военным вопрос о предварительных итогах спецоперации на Украине за месяц

Президент России Владимир Путин объявил о начале проведения военной "Операции Z" по защите Донбасса 24 февраля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в Минобороны вопрос о том, как Москва оценивает ход спецоперации на Украине спустя месяц после её начала. Заявление прозвучало во время общения с журналистами в четверг, 23 марта.

"Это вопрос в Минобороны", — ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать, каковы предварительные итоги операции.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

Ранее сообщалось, что с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожено 255 беспилотников, 189 зенитных ракетных комплексов и 1564 танка.

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Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Александр Юнашев
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