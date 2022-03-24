Песков перенаправил военным вопрос о предварительных итогах спецоперации на Украине за месяц
Президент России Владимир Путин объявил о начале проведения военной "Операции Z" по защите Донбасса 24 февраля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в Минобороны вопрос о том, как Москва оценивает ход спецоперации на Украине спустя месяц после её начала. Заявление прозвучало во время общения с журналистами в четверг, 23 марта.
"Это вопрос в Минобороны", — ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать, каковы предварительные итоги операции.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.
Ранее сообщалось, что с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожено 255 беспилотников, 189 зенитных ракетных комплексов и 1564 танка.
Агентство "Москва" / Андрей Никеричев