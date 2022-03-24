Россия начала выплаты пенсионерам и бюджетникам на взятых под контроль территориях Украины

От жителей уже поступили первые заявления, и начали работать пункты выдачи финансовой помощи, за безопасностью которых следит Росгвардия.

Работа с населением взятых под контроль территорий Украины. Видео © Материал предоставлен МЧС России

МЧС России организовала единовременные выплаты жителям взятых под контроль территорий Украины. Финансовая помощь полагается пенсионерам и бюджетникам, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей направлены на поддержку наиболее социально незащищённых групп населения", — говорится в сообщении.

Комментарий врио главы МЧС Александра Чуприяна. Видео © Материал предоставлен МЧС России

В ведомстве также уточнили, что начинают работать пункты выдачи финансовой помощи, за безопасностью которых следит Росгвардия. По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, уже приняты первые заявления. Людей информируют через СМИ, после чего они сами передают информацию родственникам и соседям.

"Хочу отметить, что работа только начинается, но поставленная нам задача будет выполнена в полном объёме", — добавил Чуприян.