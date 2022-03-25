Шрёдер: Ситуация на Украине — следствие политического провала Европы
По его мнению, в ЕС ещё не создана архитектура безопасности, которая учитывала бы ошибки прошлых лет.
Ситуация на Украине является следствием череды политических ошибок, совершённых Европой после падения Берлинской стены в 1989 году. Такое мнение высказал экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер в ходе конференции в Турции, сообщает издание Die Welt.
"Мы ещё не создали архитектуру безопасности, которая бы учитывала изменившуюся ситуацию после падения Берлинской стены. И ситуация на Украине — следствие этого политического провала", — объяснил свою точку зрения Шрёдер.
По мнению экс-канцлера ФРГ, Европа в будущем должна будет самостоятельно заботиться о собственной безопасности, причём это не должно ограничиваться исключительно военной сферой.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.
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