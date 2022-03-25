Шрёдер: Ситуация на Украине — следствие политического провала Европы

По его мнению, в ЕС ещё не создана архитектура безопасности, которая учитывала бы ошибки прошлых лет.

Ситуация на Украине является следствием череды политических ошибок, совершённых Европой после падения Берлинской стены в 1989 году. Такое мнение высказал экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер в ходе конференции в Турции, сообщает издание Die Welt.

"Мы ещё не создали архитектуру безопасности, которая бы учитывала изменившуюся ситуацию после падения Берлинской стены. И ситуация на Украине — следствие этого политического провала", — объяснил свою точку зрения Шрёдер.

По мнению экс-канцлера ФРГ, Европа в будущем должна будет самостоятельно заботиться о собственной безопасности, причём это не должно ограничиваться исключительно военной сферой.