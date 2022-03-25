Проект "Zа нами правда!" наградил первых победителей и анонсировал новый конкурс
Команда программы решила пойти дальше и объявить ещё один турнир, в котором 30 лучших авторов контента получат фирменный мерч.
Проект "За нами правда!" подвёл промежуточные итоги первого конкурса на лучший патриотический контент в поддержку спецоперации России на Украине и объявляет новый конкурс, сообщили на официальном сайте проекта.
Первые десять победителей получат подписки на популярные российские онлайн-сервисы: ivi, "Кинопоиск HD", Premier, "VK Музыка", "Яндекс.Музыка" и другие.
Победителями стали:
- Данилова Ирина, Тамбовская область
- Донец Евгений, Московская область
- Кавин Сергей, Ивановская область
- Кораблин Андрей, Рязанская область
- Лебедева Яна, Кемеровская область
- Парфёнов Дмитрий, Тамбовская область
- Пирогова Дарья, Тульская область
- Саниева Ирина, Республика Башкортостан
- Свириденко Максим, Брянская область
- Шадрина Галина, Курганская область
Команда проекта решила пойти дальше и объявить ещё один конкурс. 30 лучших авторов контента получат фирменный мерч, выбранный победителем конкурса. О правилах следующего этапа можно узнать на официальном сайте проекта.
Ранее Лайф писал, что на улицы американских и европейских городов выходят неравнодушные граждане с лозунгами в поддержку Москвы и "Операции Z" на Украине. В Штатах акции прошли в Нью-Йорке, Миннеаполисе, Сан-Франциско. В Сербии прошёл автопробег в знак одобрения действий Москвы. Десятки машин ехали с флагами России, Белоруссии и республик Донбасса. А телебашня в Белграде была подсвечена в цвета российского триколора. Демонстранты в Италии скандировали: "США — спонсор мирового террора!"