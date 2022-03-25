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Опубликовано 25 марта 2022, 10:35

Проект "Zа нами правда!" наградил первых победителей и анонсировал новый конкурс

Команда программы решила пойти дальше и объявить ещё один турнир, в котором 30 лучших авторов контента получат фирменный мерч.

Проект "За нами правда!" подвёл промежуточные итоги первого конкурса на лучший патриотический контент в поддержку спецоперации России на Украине и объявляет новый конкурс, сообщили на официальном сайте проекта.

Первые десять победителей получат подписки на популярные российские онлайн-сервисы: ivi, "Кинопоиск HD", Premier, "VK Музыка", "Яндекс.Музыка" и другие.

Победителями стали:

  1. Данилова Ирина, Тамбовская область
  2. Донец Евгений, Московская область
  3. Кавин Сергей, Ивановская область
  4. Кораблин Андрей, Рязанская область
  5. Лебедева Яна, Кемеровская область
  6. Парфёнов Дмитрий, Тамбовская область
  7. Пирогова Дарья, Тульская область
  8. Саниева Ирина, Республика Башкортостан
  9. Свириденко Максим, Брянская область
  10. Шадрина Галина, Курганская область

Команда проекта решила пойти дальше и объявить ещё один конкурс. 30 лучших авторов контента получат фирменный мерч, выбранный победителем конкурса. О правилах следующего этапа можно узнать на официальном сайте проекта.

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Ранее Лайф писал, что на улицы американских и европейских городов выходят неравнодушные граждане с лозунгами в поддержку Москвы и "Операции Z" на Украине. В Штатах акции прошли в Нью-Йорке, Миннеаполисе, Сан-Франциско. В Сербии прошёл автопробег в знак одобрения действий Москвы. Десятки машин ехали с флагами России, Белоруссии и республик Донбасса. А телебашня в Белграде была подсвечена в цвета российского триколора. Демонстранты в Италии скандировали: "США — спонсор мирового террора!"

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Zа нами правда

Виктория Дитрих
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