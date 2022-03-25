В Петербурге врачи спасают девушку из Луганска с пересаженной почкой

Она назвала чудом возможность лечиться в России, а своей мечтой — мир, когда в её родном городе жители смогут просыпаться без страха и грохота бомбёжек.

Врачи клинической больницы Святителя Луки в Санкт-Петербурге бесплатно помогают 28-летней Алине Фёдоровой из Луганска. Девушке много лет назад пересадили почку на Украине, но операция вызвала серьёзные осложнения. Сейчас ей приходится постоянно жить на лекарствах. В Киеве давно перестали выдавать их. За препараты там требовали 10 тысяч рублей в месяц, рассказала Алина газете "Петербургский дневник".

Её родные до сих пор в Луганске. Папа ушёл в ополчение. Мама осталась одна в доме, с ней две собаки: овчарка и лабрадор. Девушка призналась, что в Донбассе все живут надеждой на лучшее последние восемь лет. Сама она мечтает лишь о том, чтобы спокойно засыпать и не бояться, что дом рухнет от взрыва, как картонный. Алина до сих пор с ужасом вспоминает 2014 год и свою поездку на поезде.

"Я еду, а за нами рельсы взрываются. Так вот было. У меня такой организм, что, когда я нахожусь в стрессе, я его не осознаю. А когда доходит, становится очень плохо. До сих пор, если падает вилка со стола, я подскакиваю, начинается истерика. Не могу ходить в кино и театр, где громкая музыка. Тошнит, давит", — поделилась она.

По её словам, это чудо, что удалось попасть на лечение в Россию. В ЛНР таких возможностей не было: не хватало оборудования и врачей. И всё же Алина благодарна своему нефрологу в Луганске, которая старалась разобраться в её непростой ситуации и фактически выполняла функции нескольких специалистов. Сейчас в Петербурге луганчанку полностью обследуют и скорректируют терапию.

"Она постоянно принимает иммуносупрессивную терапию, теперь её покупать не надо. Мы окажем ей помощь, у нас есть такие возможности. Эти пациенты очень ранимые, они и так, бедные, пострадали", — отметил главврач клиники Святого Луки.