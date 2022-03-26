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Опубликовано 26 марта 2022, 03:46

Посол в США Антонов: Россия делает всё, чтобы пресечь военные преступления

Дипломат напомнил о бесчинствах Америки в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии и предложил предъявить Вашингтону счёт за разрушенные города и тысячи человеческих жизней.

Россия, в отличие от Соединённых Штатов, делает всё, чтобы пресечь военные преступления украинских националистов. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Российская специальная операция призвана положить конец продолжавшемуся долгое время геноциду мирного населения в Донбассе и разоружить неонацистов на Украине. Пора бы уже понять, что наша страна, в отличие от американцев, делает всё, чтобы пресечь военные преступления", — отметил Антонов в телеграм-канале дипмиссии.

Антонов обвинил власти США в попытке демонизировать Россию и разжечь русофобию
Антонов обвинил власти США в попытке демонизировать Россию и разжечь русофобию

Комментируя заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о якобы причастности российских властей "к гибели тысяч украинцев и российских военных", дипломат подчеркнул, что такая риторика является циничной и вовсе не приемлемой для представителя Госдепартамента. Антонов в очередной раз напомнил о бесчинствах США в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии и подчеркнул, что именно Вашингтону нужно предъявлять счёт за разрушенные города и тысячи человеческих жизней.

Ранее Анатолий Антонов уже обращался к Пентагону, припомнив, как совсем недавно самолёты США и их союзников по НАТО в прямом эфире бомбили города Югославии, Ирака и Ливии.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Юлия Коновалова
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