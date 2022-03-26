Посол в США Антонов: Россия делает всё, чтобы пресечь военные преступления

Дипломат напомнил о бесчинствах Америки в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии и предложил предъявить Вашингтону счёт за разрушенные города и тысячи человеческих жизней.

Россия, в отличие от Соединённых Штатов, делает всё, чтобы пресечь военные преступления украинских националистов. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Российская специальная операция призвана положить конец продолжавшемуся долгое время геноциду мирного населения в Донбассе и разоружить неонацистов на Украине. Пора бы уже понять, что наша страна, в отличие от американцев, делает всё, чтобы пресечь военные преступления", — отметил Антонов в телеграм-канале дипмиссии.