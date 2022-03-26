ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 марта 2022, 09:39
19489

Политолог Михайлов: На Западе не исключают поражения и раздела Украины

Эксперт также считает, что после значительных успехов российских военных в рамках спецоперации по защите Донбасса вряд ли стоит ждать серьёзных перемен.

На Западе начали предполагать, что случится поражение Украины, а также её раздел, в связи с чем ВСУ находятся в упадническом состоянии. Об этом сообщил в беседе с телеканалом "360" политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

"Думаю, они (западные страны. — Прим. Лайфа) уже закрыли глаза. Видимо, предполагают поражение Украины и некий раздел этой страны. Я это допускаю", — отметил эксперт.

Михайлов предположил, что и в самой Незалежной "кто-то сражается, а кто-то пережидает, когда всё это закончится". Однако на неожиданные удары способны только люди, которые "отчаялись и пытаются сохранить свою жизнь, вместо того чтобы сдаться", считает политолог.

Военнослужащие РФ взяли под контроль заглублённый командный пункт ВСУ под Киевом
Военнослужащие РФ взяли под контроль заглублённый командный пункт ВСУ под Киевом

Ранее Лайф рассказывал, что средства ПВО РФ сбили три украинских самолёта и шесть беспилотников. Кроме того, уничтожена одна тактическая ракета комплекса "Точка-У". В оборонном ведомстве отметили, что всего с начала проведения "Операции Z" удалось ликвидировать, в частности, 267 беспилотников.

BannerImage

Pexels

Ирина Мусина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar