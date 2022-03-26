Политолог Михайлов: На Западе не исключают поражения и раздела Украины
Эксперт также считает, что после значительных успехов российских военных в рамках спецоперации по защите Донбасса вряд ли стоит ждать серьёзных перемен.
На Западе начали предполагать, что случится поражение Украины, а также её раздел, в связи с чем ВСУ находятся в упадническом состоянии. Об этом сообщил в беседе с телеканалом "360" политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.
"Думаю, они (западные страны. — Прим. Лайфа) уже закрыли глаза. Видимо, предполагают поражение Украины и некий раздел этой страны. Я это допускаю", — отметил эксперт.
Михайлов предположил, что и в самой Незалежной "кто-то сражается, а кто-то пережидает, когда всё это закончится". Однако на неожиданные удары способны только люди, которые "отчаялись и пытаются сохранить свою жизнь, вместо того чтобы сдаться", считает политолог.
Ранее Лайф рассказывал, что средства ПВО РФ сбили три украинских самолёта и шесть беспилотников. Кроме того, уничтожена одна тактическая ракета комплекса "Точка-У". В оборонном ведомстве отметили, что всего с начала проведения "Операции Z" удалось ликвидировать, в частности, 267 беспилотников.
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