Политолог Михайлов: На Западе не исключают поражения и раздела Украины

Эксперт также считает, что после значительных успехов российских военных в рамках спецоперации по защите Донбасса вряд ли стоит ждать серьёзных перемен.

На Западе начали предполагать, что случится поражение Украины, а также её раздел, в связи с чем ВСУ находятся в упадническом состоянии. Об этом сообщил в беседе с телеканалом "360" политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

"Думаю, они (западные страны. — Прим. Лайфа) уже закрыли глаза. Видимо, предполагают поражение Украины и некий раздел этой страны. Я это допускаю", — отметил эксперт.

Михайлов предположил, что и в самой Незалежной "кто-то сражается, а кто-то пережидает, когда всё это закончится". Однако на неожиданные удары способны только люди, которые "отчаялись и пытаются сохранить свою жизнь, вместо того чтобы сдаться", считает политолог.