По словам эксперта, украинский лидер всегда был управляемой Западом марионеткой, не способной делать собственный выбор. Также на него давят националисты, которые воспримут такое решение в штыки.

Президент Украины Владимир Зеленский тянет с решением объявить капитуляцию Незалежной из-за давления со стороны Вашингтона, чьей марионеткой он является. Об этом Лайфу рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"На Зеленского оказывают очень большое давление, и это понятно, американцы. Они делают всё для того, чтобы это соглашение как можно дольше не подписывалось", — сказал он.

По словам Чепы, Зеленский всегда был управляемой Западом марионеткой, поэтому он крайне зависим от решения Вашингтона. При этом, добавил депутат, украинский лидер также вынужден считаться с мнением националистов, которые посчитают распоряжение о капитуляции предательством.

"Поэтому националисты препятствуют этому и американцы. У Зеленского положение незавидное", — отметил Чепа.

Однако депутат подчеркнул, что решение о капитуляции рано или поздно будет принято, он выразил надежду на то, что это будет сделано в скором времени.