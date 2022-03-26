Депутат Чепа объяснил нерешительность Зеленского в вопросе объявления капитуляции Украины
По словам эксперта, украинский лидер всегда был управляемой Западом марионеткой, не способной делать собственный выбор. Также на него давят националисты, которые воспримут такое решение в штыки.
Президент Украины Владимир Зеленский тянет с решением объявить капитуляцию Незалежной из-за давления со стороны Вашингтона, чьей марионеткой он является. Об этом Лайфу рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"На Зеленского оказывают очень большое давление, и это понятно, американцы. Они делают всё для того, чтобы это соглашение как можно дольше не подписывалось", — сказал он.
По словам Чепы, Зеленский всегда был управляемой Западом марионеткой, поэтому он крайне зависим от решения Вашингтона. При этом, добавил депутат, украинский лидер также вынужден считаться с мнением националистов, которые посчитают распоряжение о капитуляции предательством.
"Поэтому националисты препятствуют этому и американцы. У Зеленского положение незавидное", — отметил Чепа.
Однако депутат подчеркнул, что решение о капитуляции рано или поздно будет принято, он выразил надежду на то, что это будет сделано в скором времени.
Ранее политолог Баширов назвал истинную цель выступлений Зеленского в иностранных парламентах. Украинский лидер не преследует намерения защитить граждан, сохранить их жизнь и инфраструктуру страны, убеждён эксперт.
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