По его мнению, София не должна предоставлять Киеву оружие, поскольку подобные действия будут только усиливать эскалацию ситуации в Незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время объявит о капитуляции страны. Такое мнение в эфире Болгарского национального радио высказал генерал Димитар Шивиков.

"Близится момент, когда президент Украины объявит о капитуляции. <…> Я не сомневаюсь, что в этом конфликте победит Российская Федерация со своим воинским контингентом", — отметил он.

Также Шивиков заметил, что Болгария не должна предоставлять Украине оружие, поскольку подобные действия будут только усиливать эскалацию ситуации в Незалежной. Генерал напомнил, что цель России — демилитаризация и денацификация Украины, а не её оккупация или уничтожение государственности. При этом Шивиков указал на "крайне русофобскую политику", которую официальный Киев проводил с 2004 года. По словам болгарского генерала, на такой курс власти Украины направлял "заатлантический игрок".