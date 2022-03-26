Болгарский генерал Шивиков заявил, что Зеленский скоро объявит о капитуляции
По его мнению, София не должна предоставлять Киеву оружие, поскольку подобные действия будут только усиливать эскалацию ситуации в Незалежной.
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время объявит о капитуляции страны. Такое мнение в эфире Болгарского национального радио высказал генерал Димитар Шивиков.
"Близится момент, когда президент Украины объявит о капитуляции. <…> Я не сомневаюсь, что в этом конфликте победит Российская Федерация со своим воинским контингентом", — отметил он.
Также Шивиков заметил, что Болгария не должна предоставлять Украине оружие, поскольку подобные действия будут только усиливать эскалацию ситуации в Незалежной. Генерал напомнил, что цель России — демилитаризация и денацификация Украины, а не её оккупация или уничтожение государственности. При этом Шивиков указал на "крайне русофобскую политику", которую официальный Киев проводил с 2004 года. По словам болгарского генерала, на такой курс власти Украины направлял "заатлантический игрок".
Лайф ранее рассказывал о том, что телеканал "Украина 24" взломали, разместив сообщение Зеленского о капитуляции. В сообщении украинский лидер советовал солдатам сложить оружие и вернуться к семьям. Позднее президент страны записал ролик, подчеркнув, что продолжает защищать свой дом.
ТАСС / Zuma