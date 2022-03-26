"Уродство и хамство": Дмитрий Медведев назвал аморальным отстранение российских спортсменов

"Они готовятся, а их этих соревнований лишают. А если и не лишают, то заставляют выступать, по сути, анонимно — без флага России, без гимна России — и всячески откреститься от своей Родины... Но это цинично, аморально. Я уже не говорю о позиции, которая была занята недавно Международным олимпийским комитетом по отношению к нашим инвалидам. Это вообще за гранью понимания, просто какое-то уродство, хамство", — сказал Медведев.