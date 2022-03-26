"Уродство и хамство": Дмитрий Медведев назвал аморальным отстранение российских спортсменов
В конце февраля МОК призвал не допускать спортсменов из России к международным соревнованиям.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что лишать российских спортсменов возможности выступать на соревнованиях или заставлять их открещиваться от России — цинично и аморально. Об этом он заявил РИА "Новости".
"Они готовятся, а их этих соревнований лишают. А если и не лишают, то заставляют выступать, по сути, анонимно — без флага России, без гимна России — и всячески откреститься от своей Родины... Но это цинично, аморально. Я уже не говорю о позиции, которая была занята недавно Международным олимпийским комитетом по отношению к нашим инвалидам. Это вообще за гранью понимания, просто какое-то уродство, хамство", — сказал Медведев.
Ранее Лайф сообщал, что МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
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