"Ночные волки" и чеченские бойцы эвакуируют людей из освобождённого города Рубежный в ЛНР

По словам эвакуированных, местным женщинам, пенсионерам и детям приходилось укрываться от обстрелов украинских национальных батальонов в подвалах и бомбоубежищах.

"Ночные волки" и солдаты из Чеченской Республики эвакуируют людей из освобождённого города в ЛНР. Видео © Telegram / SHOT

Бойцы сводного полка подразделения мотоклуба "Ночные волки" вместе с солдатами из Чеченской Республики начали эвакуировать мирных жителей из освобождённого от украинских националистов города Рубежный в ЛНР.

Солдаты помогли людям разместиться в прибывших на помощь КамАЗах. Жителей вывозят на территорию, где не ведутся боевые действия. Перебраться в Россию помогут всем желающим, сообщает телеграм-канал SHOT.

"По России соскучились! По фильмам ваших артистов — нас этого всего лишили. И по мирному небу мы соскучились. Россия — это наши братья!" — рассказали жители Рубежного.

Одна из жительниц ЛНР рассказала, что среди эвакуированных даже не осталось врачей: местная медсестра ушла на дежурство и больше не вернулась. По словам пострадавших, женщины, старики и дети укрывались от обстрелов нацбатов в подвалах и бомбоубежищах.