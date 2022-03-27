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Опубликовано 27 марта 2022, 02:05

Мик Шумахер пропустит гонку на Гран-при Саудовской Аравии из-за аварии

Американская команда "Хаас", членом которой является гонщик, сообщила, что немецкий пилот во втором сегменте квалификации врезался в ограждение, его госпитализировали.

Пилот команды "Хаас" Мик Шумахер пропустит участие в гонке на втором этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" — Гран-при Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба американской команды.

Причиной стала авария, в которую немецкий пилот попал во втором сегменте квалификации. Немец врезался в ограждение, сессия была приостановлена красными флагами. Шумахер был госпитализирован, а позже уточнили, что пилот здоров и пройдёт медицинское обследование. Гонка в рамках Гран-при Саудовской Аравии состоится 27 марта, начнётся в 20:00 мск.

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ТАСС / Antonin Vincent

Арина Родионова
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