ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 марта 2022, 00:45
23753

Гендиректор "Ашана" ответил на призыв Зеленского закрыть магазины в России

Топ-менеджер заявил, что бесполезно натравливать людей друг на друга. Задача Auchan в том, чтобы кормить жителей двух стран.

Французская компания Auchan ("Ашан") приняла решение не уходить из России, не приостанавливать работу своих магазинов, потому что действует в интересах гражданского населения. Об этом заявил генеральный директор Auchan Ив Клод.

Так топ-менеджер в интервью газете Le Journal du Dimanche прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к французским компаниям покинуть Россию на фоне "Операции Z" армии РФ.

"Бесполезно натравливать людей друг на друга. Самое главное для нас — сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии: продолжать кормить население этих двух стран", — сказал Клод в интервью изданию.

"Ашан" и другие французские компании не уйдут из России
"Ашан" и другие французские компании не уйдут из России

Он добавил, что у Auchan не было другой цели. Лично сам Ив Клод готов принять общественное мнение, даже если оно не совпадает с позицией менеджмента компании. Руководитель бизнес-структуры посетовал, что её позицию легко критиковать.

Как рассказывал Лайф, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что компании этой страны должны сами принимать решение о работе в России. А ещё в Пятой республике возмутились призывом Зеленского закрывать бизнес в России.

BannerImage

Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Андрей Григорьев
  • Новости
  • ашан
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar