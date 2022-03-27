Гендиректор "Ашана" ответил на призыв Зеленского закрыть магазины в России

Топ-менеджер заявил, что бесполезно натравливать людей друг на друга. Задача Auchan в том, чтобы кормить жителей двух стран.

Французская компания Auchan ("Ашан") приняла решение не уходить из России, не приостанавливать работу своих магазинов, потому что действует в интересах гражданского населения. Об этом заявил генеральный директор Auchan Ив Клод.

Так топ-менеджер в интервью газете Le Journal du Dimanche прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к французским компаниям покинуть Россию на фоне "Операции Z" армии РФ.

"Бесполезно натравливать людей друг на друга. Самое главное для нас — сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии: продолжать кормить население этих двух стран", — сказал Клод в интервью изданию.

Он добавил, что у Auchan не было другой цели. Лично сам Ив Клод готов принять общественное мнение, даже если оно не совпадает с позицией менеджмента компании. Руководитель бизнес-структуры посетовал, что её позицию легко критиковать.