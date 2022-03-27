Пасечник заявил о восстановлении части стратегических мостов в ЛНР, разрушенных ВСУ

Они связывают Луганск с севером республики. Глава ЛНР подчеркнул, что украинские войска при отступлении целенаправленно уничтожают важную для региона инфраструктуру.

В ЛНР восстановлена часть стратегически важных мостов, которые были разрушены украинскими силовиками. Об этом сообщил журналистам глава республики Леонид Пасечник.

"Нами восстановлена часть мостов, насколько это позволяла нам сделать ситуация. Тех мостов, которые имеют для нас стратегическое значение и связывают Луганск с севером ЛНР", — сказал он.

Пасечник подчеркнул, что украинские войска при отступлении целенаправленно пытаются уничтожить инфраструктуру, которая обеспечивает жизнедеятельность освобождённых территорий Луганской Народной Республики.