Вместе с тем официальный представитель министерства Мария Захарова предупредила ЕС о том, что накачка Киева деньгами и оружием ещё принесёт европейским странам множество негативных последствий.

После завершения "Операции Z" на Украине Киев снова может стать добрым соседом с Россией. Об этом говорится в распространённом комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По её словам, эволюция Незалежной в демократическом направлении была остановлена в 2014 году, когда в Киеве при "подстрекательстве стран Запада" был совершён антиконституционный государственный переворот.

"Теперь же настало время для решительных мер по денацификации и демилитаризации Украины, предпринимаемых Вооружёнными силами РФ. Уверены, что по их итогам украинский народ вернётся на миролюбивую и добрососедскую стезю развития", — отметила дипломат.

Вместе с тем Захарова предупредила ЕС о том, что накачка Киева деньгами и оружием ещё принесёт европейским странам множество негативных последствий.