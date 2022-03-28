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Опубликовано 28 марта 2022, 16:27

В МИД РФ выразили надежду на возвращение украинцев к добрососедству после "Операции Z"

Вместе с тем официальный представитель министерства Мария Захарова предупредила ЕС о том, что накачка Киева деньгами и оружием ещё принесёт европейским странам множество негативных последствий.

После завершения "Операции Z" на Украине Киев снова может стать добрым соседом с Россией. Об этом говорится в распространённом комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По её словам, эволюция Незалежной в демократическом направлении была остановлена в 2014 году, когда в Киеве при "подстрекательстве стран Запада" был совершён антиконституционный государственный переворот.

"Теперь же настало время для решительных мер по денацификации и демилитаризации Украины, предпринимаемых Вооружёнными силами РФ. Уверены, что по их итогам украинский народ вернётся на миролюбивую и добрососедскую стезю развития", — отметила дипломат.

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Вместе с тем Захарова предупредила ЕС о том, что накачка Киева деньгами и оружием ещё принесёт европейским странам множество негативных последствий.

Ранее Лайф сообщал, что президент Незалежной Владимир Зеленский призвал передать Украине каждый сотый танк и самолёт НАТО. Кроме того, он заявил, что его стране нужна военная помощь "без каких-либо ограничений".


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Наталья Исакова
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