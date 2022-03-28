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Регион
Опубликовано 28 марта 2022, 16:24
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Пушилин: Силовики ДНР рассчитывают взять Мариуполь под контроль в ближайшее время

Глава Донецкой Народной Республики отметил, что на данный момент идёт зачистка центральных районов города, а основная концентрация националистов сейчас на заводе "Азовсталь".

Донецкие силовики рассчитывают взять Мариуполь под контроль в ближайшее время. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

"Идёт зачистка уже и центральных районов, основная концентрация националистов сейчас на заводе "Азовсталь". Там серьёзные укрепления, но наши ребята, думаю, в самое ближайшее время ситуацию поправят, и мы тогда сможем сказать, что город полностью под нашим контролем", — сказал Пушилин.

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Ранее Лайф писал, что Макрон в ближайшее время хочет обсудить с Путиным гуманитарную операцию в Мариуполе. Предполагается, что президенты затронут детали запланированного мероприятия при участии Греции и Турции. Другие подробности предстоящего разговора французский лидер сообщать не стал.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе.

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Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Никита Осипов
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