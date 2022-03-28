Пушилин: Силовики ДНР рассчитывают взять Мариуполь под контроль в ближайшее время

Глава Донецкой Народной Республики отметил, что на данный момент идёт зачистка центральных районов города, а основная концентрация националистов сейчас на заводе "Азовсталь".

Донецкие силовики рассчитывают взять Мариуполь под контроль в ближайшее время. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

"Идёт зачистка уже и центральных районов, основная концентрация националистов сейчас на заводе "Азовсталь". Там серьёзные укрепления, но наши ребята, думаю, в самое ближайшее время ситуацию поправят, и мы тогда сможем сказать, что город полностью под нашим контролем", — сказал Пушилин.

Ранее Лайф писал, что Макрон в ближайшее время хочет обсудить с Путиным гуманитарную операцию в Мариуполе. Предполагается, что президенты затронут детали запланированного мероприятия при участии Греции и Турции. Другие подробности предстоящего разговора французский лидер сообщать не стал.