Общественница Леткова объяснила, почему срочников не станут направлять в горячие точки

Собеседница Лайфа отметила, что для этих целей есть профессиональные военные. Она также напомнила, что армейская служба является долгом и почётной обязанностью.

Член экспертного совета Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Леткова в беседе с Лайфом прокомментировала заявление Минобороны РФ о том, что отправка срочников в горячие точки исключена. Это значит, что ребятам совершенно не стоит бояться, поэтому можно спокойно отправлять их на службу, считает она.

"Беспокойство здесь не нужно. Наверняка никто никого не отправит туда. И министр обороны об этом заявляет, и президент заявляет", — сказала Леткова.

Она указала на слова Шойгу о том, что призывники будут обучаться в учебных частях, а те, кто прибыл весной прошлого года, вернутся домой. По её словам, это "обыкновенный призыв" и стоит довериться руководству нашей страны, а не переживать. При этом собеседница Лайфа напомнила, что служба в армии является долгом и почётной обязанностью.

"Бояться не нужно, потому что военные действия ведут профессиональные военные. Ребята там (в горячих точках. — Прим. Лайфа) не справятся, и это не их занятие. Уверена, ребята будут в своих обыкновенных частях, поэтому можно не беспокоиться", — заключила общественница.