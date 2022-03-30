Россия выплатила почти 14 млн рублей в качестве материальной помощи жителям Украины

Кроме того, Москва продолжает отправлять в Незалежную автоколонны с продуктами питания, медикаментами, одеждой и предметами первой необходимости.

Финансовую помощь от России уже получили почти 1,4 тысячи жителей Украины, всего было подано две тысячи заявлений. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на свои источники.

"На данный момент выплачено почти 14 миллионов рублей 1,4 тысячи жителей Украины. Это единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей", — отметил собеседник агентства.

Также Россия продолжает доставлять медикаменты, продукты питания и предметы первой необходимости жителям Донбасса и Украины.