Джонсон заявил, что Россия пытается заставить капитулировать Украину
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото © ТАСС / PA / Kirsty O'Connor
В ходе телефонного разговора лидеры США, Британии, Франции, Германии и Италии договорились не допускать послаблений в решимости Запада, "пока ужас на Украине не закончится".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия пытается "заставить капитулировать Украину и её союзников". Об этом глава британского правительства рассказал в ходе телефонного разговора с лидерами США, Франции, Германии и Италии.
"[Президент РФ Владимир] Путин проворачивает нож в открытой ране Украины в попытке заставить страну и её союзников капитулировать. Премьер-министр [Великобритании Борис Джонсон] подчеркнул в беседе с коллегами, что мы должны быть неумолимы в нашем ответе", — сказано в распространённом пресс-службой Джонсона заявлении по итогам переговоров.
Кроме того, лидеры мировых держав договорились не допускать послаблений в решимости Запада, "пока ужас на Украине не закончится".
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.