В ходе телефонного разговора лидеры США, Британии, Франции, Германии и Италии договорились не допускать послаблений в решимости Запада, "пока ужас на Украине не закончится".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия пытается "заставить капитулировать Украину и её союзников". Об этом глава британского правительства рассказал в ходе телефонного разговора с лидерами США, Франции, Германии и Италии.

"[Президент РФ Владимир] Путин проворачивает нож в открытой ране Украины в попытке заставить страну и её союзников капитулировать. Премьер-министр [Великобритании Борис Джонсон] подчеркнул в беседе с коллегами, что мы должны быть неумолимы в нашем ответе", — сказано в распространённом пресс-службой Джонсона заявлении по итогам переговоров.

Кроме того, лидеры мировых держав договорились не допускать послаблений в решимости Запада, "пока ужас на Украине не закончится".