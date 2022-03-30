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Опубликовано 30 марта 2022, 05:24
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СЦКК ЛНР: Украинские силовики нанесли удар по Луганску ракетой из "Точки-У"

В результате обстрела среди мирных жителей никто не пострадал, повреждений также зафиксировано не было.

Вооружённые украинские формирования выпустили ракету из комплекса "Точка-У" по Луганску. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По их данным, удар был нанесён в 5:25 из Северодонецка. Среди мирных жителей никто не пострадал, повреждений также зафиксировано не было. Ранее представительство сообщало об обстреле украинскими военными населённого пункта Молочного. Силовики выпустили из танка восемь 125-миллиметровых снарядов. В результате было повреждено два жилых дома, а также линия электропередачи.

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Ранее Лайф сообщал о том, что ВСУ обстреляли ДНР "Градами", минами и артиллерийскими снарядами. Кроме столицы республики под огонь попали Ясиноватая и Каштановое. Обстрел вёлся из Авдеевки, Красногоровки и Ласточкина.

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Александра Васильева
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