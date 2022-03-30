СЦКК ЛНР: Украинские силовики нанесли удар по Луганску ракетой из "Точки-У"
В результате обстрела среди мирных жителей никто не пострадал, повреждений также зафиксировано не было.
Вооружённые украинские формирования выпустили ракету из комплекса "Точка-У" по Луганску. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По их данным, удар был нанесён в 5:25 из Северодонецка. Среди мирных жителей никто не пострадал, повреждений также зафиксировано не было. Ранее представительство сообщало об обстреле украинскими военными населённого пункта Молочного. Силовики выпустили из танка восемь 125-миллиметровых снарядов. В результате было повреждено два жилых дома, а также линия электропередачи.
Ранее Лайф сообщал о том, что ВСУ обстреляли ДНР "Градами", минами и артиллерийскими снарядами. Кроме столицы республики под огонь попали Ясиноватая и Каштановое. Обстрел вёлся из Авдеевки, Красногоровки и Ласточкина.