СЦКК ЛНР: Украинские силовики нанесли удар по Луганску ракетой из "Точки-У"

В результате обстрела среди мирных жителей никто не пострадал, повреждений также зафиксировано не было.

Вооружённые украинские формирования выпустили ракету из комплекса "Точка-У" по Луганску. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По их данным, удар был нанесён в 5:25 из Северодонецка. Среди мирных жителей никто не пострадал, повреждений также зафиксировано не было. Ранее представительство сообщало об обстреле украинскими военными населённого пункта Молочного. Силовики выпустили из танка восемь 125-миллиметровых снарядов. В результате было повреждено два жилых дома, а также линия электропередачи.