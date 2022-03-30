104-летний ветеран ВОВ высказался в поддержку "Операции Z" и стал звездой TikTok

В ролике он призвал российских военных "добиваться своего" и "возвращаться с победой". Видео с участием жителя Тульской области набрало почти два миллиона просмотров.

104-летний ветеран ВОВ высказался в поддержку "Операции Z". Видео © TikTok / ludy_govoryat

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Рыбкин получил огромную популярность в TikTok и стал настоящей звездой социальной сети благодаря ролику, в котором он делится воспоминаниями о боевых действиях и рассказывает о своём отношении к "Операции Z" на Украине.

"Русский обязательно победит... Там [на Украине] издеваются, показывают, убивают, их казнят — и всё. Русские солдаты, добивайтесь своего, с победой чтобы вы возвращались домой! Своих не бросаем!" — говорит ветеран.

Видео с участием 104-летнего жителя Тульской области набрало почти два миллиона просмотров.

Михаил Яковлевич родился в 1917 году в деревне Ракитино. Он награждён орденом Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За оборону Кавказа", а также наградами "Ветеран труда".