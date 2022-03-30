Голландская партия отказалась слушать выступление Зеленского в парламенте Нидерландов

Парламентарии отметили, что украинский президент задействован в сомнительных финансовых делах, а ВСУ нередко показывают нацистскую символику.

Голландская партия "Форум за демократию" отказалась слушать выступление президента Украины Владимира Зеленского в онлайн-формате в парламенте Нидерландов. Там посчитали неуместным делать из главы Незалежной "полусвятого" и придерживаться его позиции в конфликте с Россией.

"Наивно и даже абсурдно видеть в Зеленском полусвятого. Недавно он запретил одиннадцать политических партий, включая крупнейшую оппозиционную партию страны. Критически настроенные телеканалы были запрещены, в то время как остальные телеканалы недавно были вынуждены транслировать пропаганду 24 часа в сутки", — говорится в сообщении.

Голландские парламентарии также подчеркнули, что украинский президент задействован в сомнительных финансовых делах, а ВСУ нередко показывают нацистскую символику. Кроме того, они упомянули и о насилии над российскими военнопленными.

"В социальные сети также просочились ужасающие акты насилия над, казалось бы, беспомощными российскими военнопленными со стороны, скорее всего, украинских войск. Всё это делает его выступление в нашем парламенте, мягко говоря, неуместным", — отмечается в сообщении.

Представители партии также заявили, что совершенно неверно принимать сторону в конфликте на основании эмоций и личной симпатии или под впечатлением речи. Кроме того, по их словам, голландский парламент не является "площадкой для односторонних заявлений".