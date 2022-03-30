Мединский заявил о неопровержимых доказательствах подготовки Киевом наступления в Донбассе

В связи с этим России в любом случае пришлось бы встать на защиту десятков тысяч проживающих на этой территории российских граждан, отметил помощник президента РФ.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия была вынуждена начать "Операцию Z" на Украине, поскольку есть неопровержимые доказательства подготовки Киевом наступления в Донбассе.

"Есть неопровержимые доказательства того, что Киев планировал начать в ближайшее время наступление против Донбасса, и тогда России в любом случае пришлось бы встать на защиту десятков и десятков тысяч проживающих там наших российских граждан", — сказал Мединский.