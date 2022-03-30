Чеченский министр Дудаев объяснил, почему республика хорошо понимает жителей Донбасса

Населению ЛНР и ДНР помимо гуманитарной помощи важно оказывать информационную поддержку, подчеркнул эксперт.

В Чечне хорошо понимают ситуацию в Донбассе, так как в 90-е годы Запад использовал республику РФ, чтобы свести счёты с Москвой. Теперь для достижения этой цели используется Украина. Об этом телеканалу "360" рассказал чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

"В Чеченской Республике понимают те события, которые здесь происходят. Сама республика была в 1990-х использована западными странами против государственного строя РФ с целью развалить и расшатать ситуацию в стране", — уточнил он.

Как подчеркнул Дудаев, в Чечне действовали представители спецслужб из более чем 55 стран мира, они знали русский язык и местные традиции. Велась работа с целью развалить Россию. Сегодня Украина используется Западом для борьбы с Москвой. Министр добавил, что нужно помимо гуманитарной помощи оказывать ЛНР и ДНР и информационную поддержку, соответствующее поручение уже дал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В чём заключается правда? Правда заключается в том, что народ Донбасса, народонаселение этих регионов на протяжении восьми лет подвергались геноциду", — заключил собеседник издания.