Словакия потребовала сократить персонал российского посольства на 35 человек
Ранее из Братиславы уже выслали трёх российских дипломатов из-за ситуации на Украине, после чего Москва объявила о зеркальных мерах.
Власти Словакии потребовали сократить численность штата Посольства России в Братиславе на 35 человек. Об этом сообщило в среду информационное агентство Словацкой Республики (TASR).
По данным источника издания, ранее в среду в МИД Словакии был вызван посол России, которому была вручена дипломатическая нота с уведомлением об этом решении.
Напомним, 14 марта МИД Словакии заявил, что республика высылает трёх российских дипломатов. В Министерстве иностранных дел РФ назвали этот шаг Братиславы безосновательной акцией. Ранее стало известно, что Россия вышлет трёх дипломатов Посольства Словакии в Москве в качестве ответной меры. Сотрудники были объявлены персонами нон грата и должны в течение 72 часов покинуть территорию РФ. Кроме того, послу Словакии был заявлен протест о недопустимости участившихся случаев вандализма в отношении мемориалов и захоронений советских воинов.
Getty Images / Artur Widak / NurPhoto