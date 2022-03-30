Словакия потребовала сократить персонал российского посольства на 35 человек

Ранее из Братиславы уже выслали трёх российских дипломатов из-за ситуации на Украине, после чего Москва объявила о зеркальных мерах.

Власти Словакии потребовали сократить численность штата Посольства России в Братиславе на 35 человек. Об этом сообщило в среду информационное агентство Словацкой Республики (TASR).

По данным источника издания, ранее в среду в МИД Словакии был вызван посол России, которому была вручена дипломатическая нота с уведомлением об этом решении.