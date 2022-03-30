Минобороны: Россия установила лиц, участвовавших в создании компонентов биооружия на Украине
Вскрывшиеся факты доказывают, что Киев всерьёз рассматривал возможность его применения против жителей Донбасса и РФ.
Российские эксперты войск радиационной, химической и биологической защиты установили должностных лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Это руководители подразделений и сотрудники Минобороны США, а также его основных компаний-подрядчиков. Как показывают идущие журналистские расследования в западной прессе, данные компании были напрямую связаны с сыном действующего президента США Хантером Байденом", — отметил он.
По словам представителя МО РФ, спецоперация прервала исследования в ряде украинских биолабораторий, где по заказу Пентагона проводились работы со штаммами возбудителей особо опасных инфекций. Также вскрывшиеся факты доказывают, что Киев всерьёз рассматривал возможность применения биооружия против жителей Донбасса и РФ, добавил Конашенков.
Как рассказывал Лайф, ранее Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится об особо опасных патогенах: возбудителях чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. По данным Минобороны России, США профинансировали украинские биолаборатории на 32 миллиона долларов. В них изучались возбудители конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов. Кроме того, ведомству известно о причастности к финансированию сети биолабораторий на Украине инвестфонда Rosemont Seneca, которым руководит сын президента США Хантер Байден.
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