Вскрывшиеся факты доказывают, что Киев всерьёз рассматривал возможность его применения против жителей Донбасса и РФ.

Российские эксперты войск радиационной, химической и биологической защиты установили должностных лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Это руководители подразделений и сотрудники Минобороны США, а также его основных компаний-подрядчиков. Как показывают идущие журналистские расследования в западной прессе, данные компании были напрямую связаны с сыном действующего президента США Хантером Байденом", — отметил он.