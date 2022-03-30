Минобороны РФ узнало о планах Киева использовать беспилотники для распыления отравляющих веществ
Эти факты вскрылись при изучении документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине.
Минобороны России располагает документами, свидетельствующими о планах киевского режима применить беспилотники, способные распылять смертельно опасные вещества. Об этом заявил на брифинге в среду официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
По его словам, российское оборонное ведомство продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине.
"Особый интерес представляют документы, свидетельствующие о планах применения киевским режимом беспилотных летательных аппаратов, способных нести и распылять смертельно опасные вещества", — сказал Конашенков.
Ранее Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. По данным Минобороны России, США профинансировали украинские биолаборатории на 32 миллиона долларов. В них изучались возбудители конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов.
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