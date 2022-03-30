Минобороны РФ узнало о планах Киева использовать беспилотники для распыления отравляющих веществ

Эти факты вскрылись при изучении документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине.

Минобороны России располагает документами, свидетельствующими о планах киевского режима применить беспилотники, способные распылять смертельно опасные вещества. Об этом заявил на брифинге в среду официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, российское оборонное ведомство продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине.