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Опубликовано 30 марта 2022, 15:23
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Минобороны: ВС РФ форсировали реку Шайтанку и сражаются на подступах к Великой Новосёлке

Российская армия прорвала хорошо укреплённую оборону противника и ведёт бой с подразделениями 53-й механизированной бригады, сообщили в военном ведомстве.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные форсировали реку Шайтанку и ведут бой на подступах к населённому пункту Великая Новосёлка.

"Вооружённые силы Российской Федерации, развивая наступление, прорвали хорошо укреплённую оборону противника, форсировали реку Шайтанку и ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады на подступах к населённому пункту Великая Новосёлка. Идёт зачистка от националистических формирований населённого пункта Золотая Нива. Продвижение составило восемь километров", — заявил Игорь Конашенков в ходе брифинга.

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Ранее в Минобороны РФ рассказали, как военные уничтожают украинские беспилотники. Сначала радиолокационная станция "Небо-СВ" получает данные о вражеских воздушных целях. Благодаря тому, что она своевременно передаёт информацию ЗРК "Бук-М3", аппараты сбиваются.

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ТАСС / Спринчак Валентин

Виктория Дитрих
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