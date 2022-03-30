Минобороны: ВС РФ форсировали реку Шайтанку и сражаются на подступах к Великой Новосёлке

Российская армия прорвала хорошо укреплённую оборону противника и ведёт бой с подразделениями 53-й механизированной бригады, сообщили в военном ведомстве.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные форсировали реку Шайтанку и ведут бой на подступах к населённому пункту Великая Новосёлка.

"Вооружённые силы Российской Федерации, развивая наступление, прорвали хорошо укреплённую оборону противника, форсировали реку Шайтанку и ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады на подступах к населённому пункту Великая Новосёлка. Идёт зачистка от националистических формирований населённого пункта Золотая Нива. Продвижение составило восемь километров", — заявил Игорь Конашенков в ходе брифинга.