Кроме того, в течение дня было поражено 69 военных объектов Незалежной, среди которых, в частности, три командных пункта, две установки РСЗО и восемь складов боеприпасов.

Средства противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за сутки уничтожили два украинских летальных аппарата. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за сутки уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Балаклея и Верхнеторецкое", — сказал он.

Конашенков также сообщил, что в течение для оперативно-тактическая и беспилотная авиация поразила 69 военных объектов Украины, среди которых три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, восемь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и 52 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники. Всего за время проведения "Операции Z" военные РФ ликвидировали 24 самолёта и 77 вертолётов, 214 зенитных ракетных комплексов, 323 беспилотных летательных аппарата, 1767 танков и других боевых бронированных машин, 186 установок реактивных систем залпового огня, 741 орудие полевой артиллерии и миномёт, а также 1657 единиц специальной военной автомобильной техники.