Вице-премьер Британии Рааб: Лондон не предоставит Украине гарантии, как членам НАТО

При этом он отметил, что страна продолжит оказывать Киеву военную поддержку, однако Соединённое Королевство не собирается вступать с РФ в прямую военную конфронтацию.

Власти Великобритании не будут в одностороннем порядке предоставлять Украине те же обязательства, которые даются членам НАТО. Об этом заявил британский вице-премьер Доминик Рааб.

Как он утверждает, Лондон продолжит оказывать Киеву военную поддержку, но Британия не собирается вступать с РФ в прямую военную конфронтацию.

"Мы не будем в одностороннем порядке повторять (в отношении Украины) те же гарантии, которые применяются к членам НАТО", — подчеркнул вице-премьер Соединённого Королевства в эфире радио Би-би-си.

Отметим, что ранее член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Незалежной. Как он пояснил, страна видит гарантами безопасности государства СБ ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.