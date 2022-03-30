Германия выразила готовность стать гарантом безопасности для Украины
Этот вопрос Шольц и Зеленский поднимали в телефонном разговоре, сообщил представитель кабмина ФРГ, отметив, что следует изучить формулировки на этот счёт.
Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил о готовности страны выступить гарантом безопасности для Украины.
"Президент [Украины Владимир] Зеленский во время телефонных переговоров с германским канцлером [Олафом Шольцем] поднимал вопрос готовности [Германии] стать гарантом безопасности. И канцлер сигнализировал о принципиальной готовности Германии к этому", — сказал он на брифинге.
Хебештрайт подчеркнул, что следует изучить формулировки на этот счёт. При этом, по его словам, ФРГ, как и многие другие страны, готова выступить гарантом безопасности.
В то же время он отметил, что Правительство Германии не даёт комментариев по поводу результатов встречи РФ и Украины в Стамбуле, однако следит за действительным развитием ситуации на Украине, как и за самими переговорами.
А ранее Лайф писал, что требования посла Украины к канцлеру ФРГ Шольцу вызвали скандал. В Германии считают, что дипломат пытается втянуть Германию в вооружённый конфликт, чем и вызывает негативную реакцию.
ТАСС / dpa / Kay Nietfeld © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency