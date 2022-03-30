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Регион
Опубликовано 30 марта 2022, 14:18
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Германия выразила готовность стать гарантом безопасности для Украины

Этот вопрос Шольц и Зеленский поднимали в телефонном разговоре, сообщил представитель кабмина ФРГ, отметив, что следует изучить формулировки на этот счёт.

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил о готовности страны выступить гарантом безопасности для Украины.

"Президент [Украины Владимир] Зеленский во время телефонных переговоров с германским канцлером [Олафом Шольцем] поднимал вопрос готовности [Германии] стать гарантом безопасности. И канцлер сигнализировал о принципиальной готовности Германии к этому", — сказал он на брифинге.

Хебештрайт подчеркнул, что следует изучить формулировки на этот счёт. При этом, по его словам, ФРГ, как и многие другие страны, готова выступить гарантом безопасности.

В то же время он отметил, что Правительство Германии не даёт комментариев по поводу результатов встречи РФ и Украины в Стамбуле, однако следит за действительным развитием ситуации на Украине, как и за самими переговорами.

Шольц отверг возможность вмешательства НАТО в конфликт на Украине
Шольц отверг возможность вмешательства НАТО в конфликт на Украине

А ранее Лайф писал, что требования посла Украины к канцлеру ФРГ Шольцу вызвали скандал. В Германии считают, что дипломат пытается втянуть Германию в вооружённый конфликт, чем и вызывает негативную реакцию.

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ТАСС / dpa / Kay Nietfeld © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency

Николь Вербер
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