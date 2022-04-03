5 разрывов дипломатических отношений, обернувшихся в пользу СССР Оглавление Мексика Ирак Венесуэла Куба Австралия Разрыв дипломатических отношений обнуляет контакты между странами. Но за всю историю Советский Союз не раз использовал такие скандалы в свою пользу. 18206 18206 Фото © Shutterstock

На фоне продолжающейся спецоперации на Украине по всей Европе прокатилась волна изгнаний российских дипломатов. Только за последние дни ряд стран Евросоюза объявили о высылке нескольких десятков сотрудников российских представительств. Учитывая резкие заявления и градус конфронтации, нельзя исключать, что за этим последуют новые действия и в конце концов дипломатические отношения между Россией и восточноевропейскими членами ЕС будут прекращены.

Разрыв дипломатических отношений традиционно считается максимально недружественным шагом. Тем не менее в советской истории нередко бывали случаи, когда такой разрыв в конце концов оборачивался в пользу СССР.

Мексика

Плутарко Элиас Кальес, мексиканский генерал и политик, президент Мексики в 1924–1928 гг., в дальнейшем фактический правитель страны в 1928–1936 гг. Фото © Wikipedia

В 1920-е годы к власти в Мексике пришли социалисты. Несмотря на кажущуюся близость идеологий, они были непримиримыми врагами коммунистов. И те и другие обвиняли друг друга в предательстве интересов рабочего класса и не жалели ругательств. В 1929 году по Мексике прокатилась волна мощных забастовок. Мексиканский президент обвинил Коминтерн и советских коммунистов во вмешательстве во внутренние дела страны и попытке совершить революцию. После этого по его инициативе были разорваны дипломатические отношения с Москвой, что стало большой неожиданностью для советских дипломатов.

В 1930-е годы мексиканцы предоставили убежище сталинскому врагу № 1 — Льву Троцкому. Более того, ему демонстративно организовали пышную встречу едва ли не с государственными почестями, а президент страны лично пообщался с ним.

Лев Троцкий с госпожой Троцкой (слева), мексиканская художница Фрида Кало и Шахтман, лидер Американского коммунистического комитета, приехавшие в Мексику, чтобы встретить его. Фото © Getty Images / Bettmann

Разногласия с Мексикой были едва ли не большими, чем с "капиталистами-империалистами". Всё изменила война. В 1942 году Мексика объявила её нацистской Германии. Вслед за этим дипломатические отношения СССР и Мексики возобновились после 12-летнего перерыва.

Более того, государства сблизились настолько, что Мексика стала едва ли не самым близким СССР американским государством. Несмотря на давление США, Мексика проводила максимально дружелюбную Союзу политику. Между странами установились очень тесные дипломатические, экономические, культурные и научные связи. Так, мексиканский президент Альварес стал первым некоммунистическим лидером из Нового Света, совершившим официальный визит в СССР, а просоветские симпатии на долгие годы стали мейнстримом у местной интеллигенции.

Ирак

Ирак стремительно проделал путь от противника СССР до главного союзника на Ближнем Востоке. Для того чтобы пройти его, потребовалось всего несколько лет. В 1955 году 20-летний король Ирака Фейсал II совершил переворот сверху. Он распустил парламент и присоединился к СЕНТО. Этот военный альянс, созданный под покровительством США и Британии, мыслился как восточный аналог НАТО. Помимо Ирака к альянсу присоединились Иран, Пакистан и Турция. После того как СССР выступил с резким осуждением этих шагов, Фейсал разорвал с Москвой дипломатические отношения.

Король Ирака Фейсал II (слева), генерал Касем. Фото © Wikipedia, © Wikipedia

Однако спустя всего три года монарх был свергнут военными, провозгласившими республику. Новый глава Ирака генерал Касем решил переориентироваться на Советский Союз и начал переговоры. Вскоре были достигнуты договорённости о поставках советской военной техники и обучении иракских офицеров и инженеров в СССР. Дипломатические отношения были восстановлены. После этого в страну прибыли советские военные советники, а в обмен на кредит от СССР Ирак вышел из состава СЕНТО и разорвал союзнические договоры с Британией.

Несмотря на то что в начале 60-х Касем был свергнут и убит, Ирак со временем превратился в ключевого союзника СССР на Ближнем Востоке. Одного только оружия СССР за несколько лет продал Багдаду на общую сумму в 20 миллиардов долларов.

Венесуэла

В настоящее время Венесуэла считается одним из главных союзников России в мире, но так было не всегда. В 1952 году военный диктатор Хименес разорвал отношения с СССР, обвинив Москву в создании шпионской сети в стране.

Маркос Эванхелиста Перес Хименес, временный президент Венесуэлы в 1952–1953 годах, президент в 1953–1958 годах. Фото © Wikipedia

Восстановления отношений пришлось ждать 18 лет. Но уже в 1970-е Венесуэла стала сближаться с СССР. Республика играла важную роль в советско-кубинской торговле. Кастро критически зависел от поставок нефти из СССР, при этом одна только доставка нефти через океан влетала СССР в копеечку. Расходы на транспортировку исчислялись десятками миллионов долларов в год, и Куба при всём желании не имела возможности их компенсировать.

С включением в схему Венесуэлы всё изменилось. Теперь Каракас кратчайшим путём возил свою нефть на Кубу согласно договорённости между Гаваной и Москвой. В обмен СССР экспортировал аналогичные объёмы в Европу, передавая доход от продаж Венесуэле. Это позволило обоим государствам значительно сократить транспортные расходы.

Постепенно сотрудничество между странами становилось всё более тесным не только в экономической, но и в научной и культурной сфере. А уже после распада СССР Россия и вовсе стала ключевым союзником Каракаса, у которого окончательного испортились отношения с США.

Куба

Про тесную дружбу СССР и Кубы знает каждый, кто вырос в Советском Союзе. Между тем до установления этих связей Москва и Гавана на протяжении нескольких лет находились в откровенно враждебных отношениях.

Батиста (слева) и начальник штаба Армии США Малин Крейг в Вашингтоне, 1938 год. Фото © Wikipedia

Вплоть до конца 1950-х годов Куба прочно находилась в сфере влияния США. Поэтому неудивительно, что с началом холодной войны Гавана пошла на открытую конфронтацию. После нескольких арестов местных коммунистов и запрета на любой экспорт кубинских товаров в СССР и страны Восточной Европы Москва в 1952 году объявила о разрыве дипломатических отношений. В ответ кубинский диктатор Батиста запретил деятельность кубинской компартии, которая вынуждена была уйти в подполье.

Солдаты Батисты расстреливают повстанцев в 1956 году. Фото © Wikipedia

После свержения Батисты Фидель Кастро не сумел найти общий язык с американцами и решил перейти к коммунистам. С СССР были не просто восстановлены дипломатические отношения, началось очень тесное сотрудничество стран. Вплоть до распада СССР на Кубе постоянно находилась группа военных специалистов, обучавших кубинских офицеров. Кроме того, огромную помощь государству оказывали командированные из СССР гражданские специалисты.

В свою очередь Куба разрешила оборудовать на острове радиоэлектронный центр, который в годы холодной войны был одним из ключевых элементов советской системы разведки и позволял перехватывать данные с американских спутников связи.

Австралия

В 1954 году сотрудник советских спецслужб Петров, работавший под прикрытием в советском посольстве, попросил политического убежища в Австралии. СССР потребовал его выдачи для суда, однако австралийцы отказали, в результате чего по инициативе Хрущёва между странами были разорваны дипломатические отношения.

Владимир Петров (слева), Эдвард Гоф Уитлэм, 21-й премьер-министр Австралии. Фото © Wikipedia, © Getty Images / Roger Jackson / Central Press

Пять лет спустя они были восстановлены. При этом уже через несколько лет австралийцы стали одними из самых дружелюбных представителей западного мира для СССР. Отношения улучшились до такой степени, что премьер-министр Уитлэм де-юре признал вхождение прибалтийских республик в состав СССР в 1940 году, а австралийский посол с официальным визитом посетил столицы этих советских республик.

Все крупные западные страны категорически не признавали вхождение этих республик в СССР вплоть до распада Союза. Более того, в США и Канаде вполне официально существовали правительства республик в изгнании, имевшие дипломатическую поддержку и соответствующий статус. Сам факт признания Австралией даже не де-факто, а сразу де-юре вызвал громкий скандал в западном мире. Австралия стала первым крупным государством Запада, официально признавшим прибалтийские республики частью Советского Союза.

Фото © Shutterstock Чем обернётся разрыв дипломатических отношений со странами Европы? 0 Это может повлиять на защиту интересов русскоязычных граждан этих стран. Это маловероятно.

Авторы Евгений Антонюк