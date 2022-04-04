5 экономических ударов, которые ждут Европу в случае блокады Калининграда Политолог Александр Роджерс — о том, почему Калининград не даёт покоя НАТО и как ответит Россия в случае транспортной блокады нашего анклава. 50839 50839 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Виталий Невар

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил об опасности для НАТО Калининградского оборонительного района — оперативно-тактического объединения Вооружённых сил России в южной Балтике.

Отреагировал он при этом на вопрос журналистки, попросившей его прокомментировать слова ведущего Владимира Соловьёва о "возможном внутреннем коридоре в Калининград".

Однако господин Столтенберг умолчал о самом главном: это не Калининград приблизился к границам НАТО (он не может, это город, города не ходят), это НАТО приблизило свои границы к Калининграду.

При этом нужно отметить, что планы возможной блокады Калининграда строятся на уровне польских, прибалтийских и европейских чиновников и военных уже давно. Поэтому Российские вооружённые силы регулярно проводят учения как раз на случай реализации подобной агрессии в адрес этого российского города. Однако военной подготовкой ответ не исчерпывается. Есть ещё и пространство для экономических контрмер.

Транзитный удар

Поскольку Польша и страны Прибалтики на постоянной основе демонстрируют свою русофобию, то против них уже осуществляется комплекс экономических мер. Часть из которых они спровоцировали самостоятельно.

Первым шагом был отказ от транзита грузов через прибалтийские порты. Это около трети ВВП этих маленьких республик. Теперь грузы идут через новый порт в Усть-Луге, наполняя российский бюджет.

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Следующим шагом, закономерно вытекающим из предыдущего, стал отказ от использования прибалтийских железных дорог для транзита грузов — большинство из них шли в те порты, которые теперь не используются. И на сегодняшний день Латвийская железная дорога в основном торгует металлоломом, рассматривая планы постепенного демонтажа железнодорожного полотна. В Прибалтику, находящуюся в своеобразном географическом тупике, никто особо не ездит. А для выезда трудовых мигрантов на заработки в ЕС достаточно и автобусов.

Энергетический нокаут

Ещё один шаг, последовательно реализуемый русофобскими марионетками, которые называются "руководство прибалтийских республик", — это попытки разорвать единое энергетическое пространство и перестать использовать российское и белорусское электричество. Которое в несколько раз (если точнее, то в 5–6) дешевле, чем шведское или датское, являющееся альтернативой.

А с сегодняшнего дня Латвия перестала получать газ из России. Как там было? "Баста, карапузики, кончилися танцы"?

Они даже уже перестали производить шпроты. Итого: промышленности нет, транзита нет, дешёвых энергоресурсов нет. Прибалтийские "вымираты" обречены на дальнейшее не такое уж и медленное угасание — позабытый хутор на обочине истории.

"Дешевизна" американского СПГ

Что касается Польши, то та умудряется ссориться не только с Россией, но и с Германией (и, соответственно, с Евросоюзом в целом). И вся её "стратегия" сводится к "заграница нам поможет". Под "заграницей" в данном случае понимаются США. А как Вашингтон помогает своим союзникам, видно на примере того же Афганистана. Да и Украины, чего уж там: мы вам продадим втридорога просроченное старьё, а потом будем мысленно с вами.

Закупка Польшей американского СПГ — это дорого, нерентабельно и ненадёжно. Мечты о том, что она станет европейским газовым хабом для американского СПГ, упираются в отсутствие достаточного количества газовозов и необходимой для этого инфраструктуры. То есть очередные прожекты и маниловщина, как и всякие прочие польские "межиможья".

С точки зрения геополитики весь этот регион — это буфер между Хартлендом и Римлендом, а буфер не может иметь собственных геополитических амбиций. Вернее, амбиции у него быть могут, а вот возможностей для их реализации не существует. Впрочем, я сильно сомневаюсь, что в Варшаве или Риге кто-то читал Маккиндера и Хантингтона.

Фото © Shutterstock Для чего Польша и Прибалтика каждый раз угрожают Калининграду? 0 Амбиции карликов. Натравливают НАТО.

Авторы Александр Роджерс