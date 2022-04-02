Мэр Рубежного обвинил украинскую сторону в попытках его убить
Глава города припомнил трагическую судьбу главы Кременной Владимира Струка, тело которого нашли с признаками жестокого обращения.
Пропавший почти месяц назад мэр украинского города Рубежное Сергей Хортив находится в части города, подконтрольной Луганской Народной Республике. Об этом он рассказал сам.
В беседе с РИА "Новости" Хортив отметил, что даже не пытался связаться с украинской стороной, поскольку его пытались убить, как в своё время мэра Кременной Владимира Струка.
"Не пытался связаться с украинской стороной, потому что пытались меня убить. Как городского голову города Кременная Струка Владимира Алексеевича, они его просто расстреляли во дворе дома", — сказал Хортив.
Градоначальник остаётся в городе и старается наладить жизнеобеспечение, а также занимается раздачей гуманитарных грузов жителям.
Лайф напоминает, что украинские нацисты хладнокровно убили мэра Кременной Владимира Струка. Фотографию окровавленного тела опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Он одобрительно отозвался об этом акте насилия и рассказал, что мэр якобы обсуждал с депутатами вопрос о том, чтобы установить связь с представителями ЛНР и России.
Администрация Рубежного