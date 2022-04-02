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Регион
Опубликовано 1 апреля 2022, 22:09
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Мэр Рубежного обвинил украинскую сторону в попытках его убить

Глава города припомнил трагическую судьбу главы Кременной Владимира Струка, тело которого нашли с признаками жестокого обращения.

Пропавший почти месяц назад мэр украинского города Рубежное Сергей Хортив находится в части города, подконтрольной Луганской Народной Республике. Об этом он рассказал сам.

В беседе с РИА "Новости" Хортив отметил, что даже не пытался связаться с украинской стороной, поскольку его пытались убить, как в своё время мэра Кременной Владимира Струка.

"Не пытался связаться с украинской стороной, потому что пытались меня убить. Как городского голову города Кременная Струка Владимира Алексеевича, они его просто расстреляли во дворе дома", сказал Хортив.

Градоначальник остаётся в городе и старается наладить жизнеобеспечение, а также занимается раздачей гуманитарных грузов жителям.

"Ночные волки" и чеченские бойцы эвакуируют людей из освобождённого города Рубежный в ЛНР
"Ночные волки" и чеченские бойцы эвакуируют людей из освобождённого города Рубежный в ЛНР

Лайф напоминает, что украинские нацисты хладнокровно убили мэра Кременной Владимира Струка. Фотографию окровавленного тела опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Он одобрительно отозвался об этом акте насилия и рассказал, что мэр якобы обсуждал с депутатами вопрос о том, чтобы установить связь с представителями ЛНР и России.

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Администрация Рубежного

Артем Порвин
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