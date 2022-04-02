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Регион
Опубликовано 2 апреля 2022, 13:51
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Экономист Юденков рассказал, сможет ли Запад забрать активы РФ в пользу Украины

Специалист напомнил, что российские счета были арестованы абсолютно "по-бандитски", по такой же тактике обратно их могут уже не вернуть.

Неудачный исход российской спецоперации на Украине может стать причиной изъятия российских активов по всему миру в пользу Незалежной. Таким мнением поделился с телеканалом "360" профессор кафедры финансов РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков.

"Если мы проиграем, то они заберут всё. Если не решим спецоперацию в свою пользу, то с нами могут поступить как угодно", — подчеркнул эксперт.

Экономист напомнил, что счета были арестованы абсолютно "по-бандитски", по такой же тактике их могут уже не вернуть. А за примером американцев могут последовать и все остальные страны мира. Избежать изъятия удастся только при уверенном и безоговорочном завершении "Операции Z".

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"У нас нет другого выхода, кроме как идти до конца. Если оставим власть Зеленского и остальных, то всё будет трактоваться в пользу Украины. Немцы говорят уже, что надо арестовать всё, что принадлежит русским, и национализировать", — отметил Юденков.

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Напомним, что ранее сенаторы США предложили направлять изъятые российские активы на помощь Украине. По их мнению, за счёт этих средств может быть профинансирован и создан некий фонд помощи беженцам. Им будет управлять Госдеп и Агентство по международному развитию. Их идею позднее поддержал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. При этом он заметил, что заморозка активов не является конфискацией, которая возможна только в результате судебной процедуры. Основанием для этого может быть причастность к уголовной деятельности.

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Pexels

Ирина Мусина
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