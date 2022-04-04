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Регион
Опубликовано 4 апреля 2022, 10:03
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Песков призвал россиян объединиться вокруг Путина

По его словам, сейчас вряд ли нужны соревнования в том, кто больше является патриотом, особенно в тот момент, когда народу необходимо быть максимально сплочённым.

Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал объединиться вокруг президента России Владимира Путина. Также, отвечая на вопрос журналистов о значении патриотизма, он отметил, что это любовь к Родине и готовность пойти на любые жертвы ради своей страны.

По его мнению, это больше идеологическая дискуссия, хотя никакого двойного прочтения у слова "патриотизм" нет и быть не может. Также представитель Кремля отметил, что сейчас вряд ли нужны соревнования в том, кто больше является патриотом.

"Тем более в такой момент, когда мы все должны быть объединены, что, собственно, и происходит вокруг нашей страны, вокруг нашего президента в таких сложных условиях, с которыми мы сейчас сталкиваемся", — сказал Песков.

Песков: Уехавшие из России из-за непонимания происходящего не являются врагами государства
Песков: Уехавшие из России из-за непонимания происходящего не являются врагами государства

А ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев порассуждал о сущности патриотизма и о том, как отличить любящих Родину от их противоположностей. По его словам, у предателя всегда одно лицо.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Николь Вербер
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