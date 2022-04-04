Сенатор Долгов: Успехи Москвы в переговорах с Украиной ковались на поле боя российскими военными

Собеседник Лайфа объяснил, почему сформулированные Киевом предложения являются результатом текущей спецоперации и безусловной победой России.

Именно успехи "Операции Z" вынудили Киев соглашаться с требованиями, о которых Россия говорила годами, в том числе о внеблоковом статусе Украины, отсутствии на её территории военных баз НАТО и отказе от притязаний на Крым. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил член Совета Федерации Константин Долгов. Он отметил, что даже формулировки, которые Киев использует в документе, переданном на ознакомление российской стороне, свидетельствуют о прогрессе в переговорах.

Сенатор напомнил, что цели российской спецоперации на Украине были впервые сформулированы во время обращения президента Владимира Путина 24 февраля. Глава государства перечислил ключевые задачи, связанные с демилитаризацией и денацификацией этих территории и отказом Киева от попыток отвоевать Крым и Донбасс. Эти важнейшие цели, по словам Долгова, не менялись с самого начала спецоперации. Под этими же тезисами в результате оказалась готова подписаться украинская сторона.

"Даже те предложения, которые наконец-то письменно сформулировала Украина, касаются признания Киевом, наконец, под воздействием успеха нашей специальной операции, готовности к внеблоковому статусу Украины, к запрету на наличие ударных систем вооружений, ядерного, химического, биологического оружия. Они признают это. Это прямое следствие тех успехов, которые достигаются каждый день нашими войсками вместе с силами ЛНР и ДНР на поле боя. Украинцы готовы признать и отказаться от военного метода решения вопросов, связанных с Донбассом и Крымом. То есть это фактическое признание того, что и Крым и Донбасс не являются частью Украины", — рассуждает собеседник Лайфа.

Как скоро эти предложения удастся воплотить в жизнь, по мнению Долгова, зависит не столько от самих украинских властей, сколько от их западных патронов. Пока же мы видим, что США лишь подливают масло в огонь и провоцируют Киев на продолжение бесполезного сопротивления, рассуждает собеседник Лайфа. В качестве примера он привёл поставки вооружения украинским силовикам и нацбатальонам, а также оскорбления в адрес президента России, которые допускаются западными политиками в публичной плоскости.

"Это бесплодная политика, но она имеет вполне конкретное содержание, потому что в Вашингтоне считают, что поражение Киева будет и их поражением, поскольку они поставили очень многое на карту противостояния с Россией. Для них Украина — это плацдарм, поле боя с Россией", — заключил сенатор.