Почему на Украине потеряли все боевые танки и теперь просят ещё Оглавление Сколько танков на Украине и почему у неё нет своей "Арматы" Что случилось в 2014-м на Украине Сколько танков на Украине в 2022 году? Какие танки могут поставить на Украину Значительная часть бронетехники ВСУ выведена из строя или потеряна безвозвратно. Теперь военные и руководство страны пытаются понять, где взять ещё. 26466 26466 Повреждённый танк Т-64 ВСУ. Фото © ТАСС / Александр Река

4 апреля Чехия отправила на Украину первый эшелон с танками Т-72 и БМП-1 в качестве помощи НАТО для ВСУ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский просил США предоставить хотя бы 1% танков, которыми располагает Североатлантический альянс и которые, по словам Зеленского, "пылятся" на складах. Америка в данном случае, по мнению Киева, должна выступить посредником в передаче советских танков Т-72, находящихся в распоряжении альянса, в руки Украины.

Сколько танков на Украине и почему у неё нет своей "Арматы"

Фото © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

У просьбы киевского режима в адрес США и НАТО сразу несколько причин. Некоторые из них берут корни ещё в СССР, после распада которого страна получила в наследство огромные склады с оружием и боевой техникой. Стартовые позиции для развития собственных вооружённых сил — лучше не придумаешь: свыше 6100 танков, примерно 12 тыс. различных БМП. Незалежная в 90-х по военному потенциалу занимала четвёртое место в мире после США, России и Китая. Оставшиеся на территории этой страны около 700 предприятий ВПК, а также специалисты советской выучки и выправки позволяли Украине производить и обслуживать почти любую технику, включая танки.

Однако вместо поступательного развития боевой техники и создания перспективных танков (как, например, поступили в России, создав семейство техники Т-14 "Армата") руководство независимой страны предпочло устроить мировую распродажу достижений советской военной науки и техники. Порой техника снималась прямо с дежурства и тут же уходила с молотка. Танки отгружали на Ближний Восток, в Африку и целый ряд других государств. По официальным данным экспортного контроля Украины, с 1992 по 2012 год Киев продал иностранным партнёрам 1412 танков, 90% из них — советское наследие, и в основном это Т-72. Такие же, которые на Украину отправили из Чехии.

По состоянию на 1 января 2013 года украинская армия имела 2311 танков. То, что можно было приумножить, сократилось почти в три раза. А то, что осталось к началу "Операции Z", давно успело проржаветь или было потеряно ещё в 2014–2015 годах в семи котлах, организованных донецкими и луганскими ополченцами.

Что случилось в 2014-м на Украине

После госпереворота и смены власти Украина взяла курс на сотрудничество с НАТО. Внешне всё выглядело как в присказке "к успеху шёл", но на деле стремление страны в Североатлантический альянс привело к череде нестыковок. Часть потерянных на Украине в 2014–2016 годах танков, а это, по разным оценкам, порядка 600 машин, восстановлению не подлежали. Другие находились в частично исправном виде: либо были сломаны, либо требовали обслуживания. "Бронированный кулак Незалежной переживал непростые времена, и переход на стандарты НАТО добавил "кривой импульс", ускорив износ техники и увеличив нецелевые расходы.

Прототип T-84 БM "Oплот" в Харькове 9 мая 2009 года. Фото © Wikipedia

На базе Т-80 на Украине построили модернизированный Т-84У "Оплот", но до 2018 года в ВСУ эта машина не поставлялась. В 2018 году "Оплоты" опозорились на танковом биатлоне НАТО , заняв последнее место в рейтинге эффективности. В следующем году украинская оборонка "прославилась" тем, что, по сути, провалила поставку одного "Оплота" в Армию США . Также не сложилось с Таиландом. Военные этой страны оплатили партию недоработанных "Оплотов", что привело к разрыву контрактов.

Предприятия Укроборонпрома, по сути, так и остались ремонтным цехом техники советских времён, за малыми исключениями. Шлифовка, доработка, смена деталей на более современные — да. Принципиально новые конструкторские решения — нет. Это привело к тому, что после начала "Операции Z" немногочисленные современные танки были почти сразу уничтожены Российской армией .

Сколько танков на Украине в 2022 году?

Фото © Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

Если верить рейтингу Global Firepower за 2019 год, на балансе ВСУ находилось около 2000 танков, а украинская армия занимала 15-е место в мире по этому показателю. Затем ХКБМ им. Морозова передало армии Украины 230 восстановленных Т-64 модификаций Т-64Б и Т-64БВ, а также танки Т-80. В 2021 году тот же ресурс выявил 2567 танков на балансе ВСУ, из которых гарантированно боеспособными (снаряжёнными, исправными и полностью комплектными) считались... лишь 870 боевых машин — модификации Т-64 и Т-72, которые были произведены ещё в СССР.

4 апреля стало известно, что за всё время спецоперации Украина потеряла 1936 танков и других бронемашин. Ударами из высокоточного оружия Российская армия разрушила несколько украинских танковых заводов, а без них не то что производство — ремонт и техобслуживание оказались невозможны. Драматическая скорость, с которой ВСУ теряли танки, поставила военное руководство перед неприятным решением: просить танки где-нибудь за рубежом.

Какие танки могут поставить на Украину

По данным издания Military Watch, на вооружении ряда стран НАТО находятся танки, оставшиеся с тех времён, когда они входили в ОВД (Организация Варшавского договора, в советское время блок – противовес НАТО). Так, эксперты называют танки Т-72М и T-72M4CZ, стоящие на вооружении Чехии и Словакии, Т-72М1 и М2, имеющиеся в распоряжении Болгарии и Венгрии. У Северной Македонии есть Т-72А. Польша, наиболее вероятный "танковый донор", располагает машинами Т-72А и ПТ-91, и как раз у этой страны больше всего танков в резерве.

Ранее Великобритания отказала Киеву в поставках основных боевых танков Challenger 2. Германия также отклонила запрос Украины на поставку 100 бронетранспортёров "Мардер". Эшелон с танками Т-72М1, выпускавшимися ещё в начале 70-х, и БМП-1 1966 года выпуска на Украину отправила Чехия, однако в бою эти машины вряд ли себя проявят: к примеру, до окружённой в Донбассе группировки ВСУ эти танки просто не доберутся. Доставлять их нечем, все дороги в районе под контролем российской авиации. Боевые возможности машин также под вопросом: с момента появления Т-72 неоднократно модернизировались из-за новых боеприпасов и новых методов ведения боевых действий. Советские машины, отгруженные Чехией, вполне годятся для боевого применения, но только для конфликтов 50-летней давности, для которых они и создавались.

Т-72 был неплохой машиной для своего времени, но в нынешних условиях эти танки будут бесполезны и уязвимы для российской авиации, артиллерии и беспилотников, а также для более совершенных российских боевых машин. Так что смысла во всей этой суете с военной помощью, кажется, не очень много. К тому же бывшие лучшие друзья и несостоявшиеся партнёры по НАТО задают неудобные вопросы вроде того, каким образом третья армия Европы растеряла все свои боеготовые танки меньше чем за месяц? Впрочем, этот вопрос может оказаться риторическим.

Фото © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency Помогут ли старые советские танки украинской армии? 0 Помогут Помогут, но ненадолго Не помогут

Авторы Сергей Андреев