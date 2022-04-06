Почему на Украине потеряли все боевые танки и теперь просят ещё
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Значительная часть бронетехники ВСУ выведена из строя или потеряна безвозвратно. Теперь военные и руководство страны пытаются понять, где взять ещё.
Повреждённый танк Т-64 ВСУ. Фото © ТАСС / Александр Река
4 апреля Чехия отправила на Украину первый эшелон с танками Т-72 и БМП-1 в качестве помощи НАТО для ВСУ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский просил США предоставить хотя бы 1% танков, которыми располагает Североатлантический альянс и которые, по словам Зеленского, "пылятся" на складах. Америка в данном случае, по мнению Киева, должна выступить посредником в передаче советских танков Т-72, находящихся в распоряжении альянса, в руки Украины.
Сколько танков на Украине и почему у неё нет своей "Арматы"
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У просьбы киевского режима в адрес США и НАТО сразу несколько причин. Некоторые из них берут корни ещё в СССР, после распада которого страна получила в наследство огромные склады с оружием и боевой техникой. Стартовые позиции для развития собственных вооружённых сил — лучше не придумаешь: свыше 6100 танков, примерно 12 тыс. различных БМП. Незалежная в 90-х по военному потенциалу занимала четвёртое место в мире после США, России и Китая. Оставшиеся на территории этой страны около 700 предприятий ВПК, а также специалисты советской выучки и выправки позволяли Украине производить и обслуживать почти любую технику, включая танки.
Однако вместо поступательного развития боевой техники и создания перспективных танков (как, например, поступили в России, создав семейство техники Т-14 "Армата") руководство независимой страны предпочло устроить мировую распродажу достижений советской военной науки и техники. Порой техника снималась прямо с дежурства и тут же уходила с молотка. Танки отгружали на Ближний Восток, в Африку и целый ряд других государств. По официальным данным экспортного контроля Украины, с 1992 по 2012 год Киев продал иностранным партнёрам 1412 танков, 90% из них — советское наследие, и в основном это Т-72. Такие же, которые на Украину отправили из Чехии.
По состоянию на 1 января 2013 года украинская армия имела 2311 танков. То, что можно было приумножить, сократилось почти в три раза. А то, что осталось к началу "Операции Z", давно успело проржаветь или было потеряно ещё в 2014–2015 годах в семи котлах, организованных донецкими и луганскими ополченцами.
Что случилось в 2014-м на Украине
После госпереворота и смены власти Украина взяла курс на сотрудничество с НАТО. Внешне всё выглядело как в присказке "к успеху шёл", но на деле стремление страны в Североатлантический альянс привело к череде нестыковок. Часть потерянных на Украине в 2014–2016 годах танков, а это, по разным оценкам, порядка 600 машин, восстановлению не подлежали. Другие находились в частично исправном виде: либо были сломаны, либо требовали обслуживания. "Бронированный кулак Незалежной переживал непростые времена, и переход на стандарты НАТО добавил "кривой импульс", ускорив износ техники и увеличив нецелевые расходы.
Прототип T-84 БM "Oплот" в Харькове 9 мая 2009 года. Фото © Wikipedia
На базе Т-80 на Украине построили модернизированный Т-84У "Оплот", но до 2018 года в ВСУ эта машина не поставлялась. В 2018 году "Оплоты" опозорились на танковом биатлоне НАТО, заняв последнее место в рейтинге эффективности. В следующем году украинская оборонка "прославилась" тем, что, по сути, провалила поставку одного "Оплота" в Армию США. Также не сложилось с Таиландом. Военные этой страны оплатили партию недоработанных "Оплотов", что привело к разрыву контрактов.
Предприятия Укроборонпрома, по сути, так и остались ремонтным цехом техники советских времён, за малыми исключениями. Шлифовка, доработка, смена деталей на более современные — да. Принципиально новые конструкторские решения — нет. Это привело к тому, что после начала "Операции Z" немногочисленные современные танки были почти сразу уничтожены Российской армией.
Сколько танков на Украине в 2022 году?
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Если верить рейтингу Global Firepower за 2019 год, на балансе ВСУ находилось около 2000 танков, а украинская армия занимала 15-е место в мире по этому показателю. Затем ХКБМ им. Морозова передало армии Украины 230 восстановленных Т-64 модификаций Т-64Б и Т-64БВ, а также танки Т-80. В 2021 году тот же ресурс выявил 2567 танков на балансе ВСУ, из которых гарантированно боеспособными (снаряжёнными, исправными и полностью комплектными) считались... лишь 870 боевых машин — модификации Т-64 и Т-72, которые были произведены ещё в СССР.
4 апреля стало известно, что за всё время спецоперации Украина потеряла 1936 танков и других бронемашин. Ударами из высокоточного оружия Российская армия разрушила несколько украинских танковых заводов, а без них не то что производство — ремонт и техобслуживание оказались невозможны. Драматическая скорость, с которой ВСУ теряли танки, поставила военное руководство перед неприятным решением: просить танки где-нибудь за рубежом.
Какие танки могут поставить на Украину
По данным издания Military Watch, на вооружении ряда стран НАТО находятся танки, оставшиеся с тех времён, когда они входили в ОВД (Организация Варшавского договора, в советское время блок – противовес НАТО). Так, эксперты называют танки Т-72М и T-72M4CZ, стоящие на вооружении Чехии и Словакии, Т-72М1 и М2, имеющиеся в распоряжении Болгарии и Венгрии. У Северной Македонии есть Т-72А. Польша, наиболее вероятный "танковый донор", располагает машинами Т-72А и ПТ-91, и как раз у этой страны больше всего танков в резерве.
Ранее Великобритания отказала Киеву в поставках основных боевых танков Challenger 2. Германия также отклонила запрос Украины на поставку 100 бронетранспортёров "Мардер". Эшелон с танками Т-72М1, выпускавшимися ещё в начале 70-х, и БМП-1 1966 года выпуска на Украину отправила Чехия, однако в бою эти машины вряд ли себя проявят: к примеру, до окружённой в Донбассе группировки ВСУ эти танки просто не доберутся. Доставлять их нечем, все дороги в районе под контролем российской авиации. Боевые возможности машин также под вопросом: с момента появления Т-72 неоднократно модернизировались из-за новых боеприпасов и новых методов ведения боевых действий. Советские машины, отгруженные Чехией, вполне годятся для боевого применения, но только для конфликтов 50-летней давности, для которых они и создавались.
Т-72 был неплохой машиной для своего времени, но в нынешних условиях эти танки будут бесполезны и уязвимы для российской авиации, артиллерии и беспилотников, а также для более совершенных российских боевых машин. Так что смысла во всей этой суете с военной помощью, кажется, не очень много. К тому же бывшие лучшие друзья и несостоявшиеся партнёры по НАТО задают неудобные вопросы вроде того, каким образом третья армия Европы растеряла все свои боеготовые танки меньше чем за месяц? Впрочем, этот вопрос может оказаться риторическим.
Помогут ли старые советские танки украинской армии?