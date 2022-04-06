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Регион
Опубликовано 5 апреля 2022, 21:45
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Глава Пентагона заявил, что в США продолжают обучать украинских военных

Как уточняется, Вашингтон обучает военнослужащих из Незалежной обращению с оружием, которое передаётся Киеву.

США продолжают обучать украинских военнослужащих обращению с оружием, которое передаёт Киеву Вашингтон. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Конечно, они должны пройти подготовку. И мы это делаем", — отметил он во время слушаний в Палате представителей.

Глава Генштаба США Милли заявил, что боевые действия на Украине могут идти годами
Глава Генштаба США Милли заявил, что боевые действия на Украине могут идти годами

При этом председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил Соединённых Штатов генерал Марк Милли, который также участвовал в слушаниях, дал понять, что подготовка идёт "прямо сейчас в США".

Ранее советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан допустил, что конфликт на Украине может продлиться "месяцы и дольше". По его мнению, следующая стадия военной спецоперации РФ в Незалежной может приобрести затяжной характер.

Глава Генштаба США заявил о растущей угрозе конфликта между великими державами
Глава Генштаба США заявил о растущей угрозе конфликта между великими державами
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Pixabay

Иван Косицын
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