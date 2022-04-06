Глава Пентагона заявил, что в США продолжают обучать украинских военных

Как уточняется, Вашингтон обучает военнослужащих из Незалежной обращению с оружием, которое передаётся Киеву.

США продолжают обучать украинских военнослужащих обращению с оружием, которое передаёт Киеву Вашингтон. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Конечно, они должны пройти подготовку. И мы это делаем", — отметил он во время слушаний в Палате представителей.