Глава Пентагона заявил, что в США продолжают обучать украинских военных
Как уточняется, Вашингтон обучает военнослужащих из Незалежной обращению с оружием, которое передаётся Киеву.
США продолжают обучать украинских военнослужащих обращению с оружием, которое передаёт Киеву Вашингтон. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.
"Конечно, они должны пройти подготовку. И мы это делаем", — отметил он во время слушаний в Палате представителей.
При этом председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил Соединённых Штатов генерал Марк Милли, который также участвовал в слушаниях, дал понять, что подготовка идёт "прямо сейчас в США".
Ранее советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан допустил, что конфликт на Украине может продлиться "месяцы и дольше". По его мнению, следующая стадия военной спецоперации РФ в Незалежной может приобрести затяжной характер.
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