Политик попал в больницу в начале февраля, врачи боролись за его жизнь на протяжении двух месяцев, но спасти его не смогли.

Депутаты Госдумы почтили память Жириновского минутой молчания. Видео © Дума ТВ

Депутаты Госдумы на пленарном заседании почтили память руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского минутой молчания. О его смерти коллегам объявил председатель ГД Вячеслав Володин.