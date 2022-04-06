Депутаты Госдумы почтили память Жириновского минутой молчания
Политик попал в больницу в начале февраля, врачи боролись за его жизнь на протяжении двух месяцев, но спасти его не смогли.
Депутаты Госдумы почтили память Жириновского минутой молчания. Видео © Дума ТВ
Депутаты Госдумы на пленарном заседании почтили память руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского минутой молчания. О его смерти коллегам объявил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Только что сообщили: после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский. Давайте почтим его память", — сказал Володин, после чего парламентарии встали.
Напомним, о госпитализации 75-летнего Владимира Жириновского стало известно 9 февраля, причём в ЛДПР до последнего отказывались подтверждать эту информацию, ограничиваясь лишь кратким сообщением о том, что политик "чувствует себя хорошо". При этом Mash сообщал, что лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. В конце марта источник Лайфа рассказал, что Владимир Жириновский находится в критическом состоянии. 25 марта СМИ сообщили о смерти политика, но тогда эту информацию быстро опровергли однопартийцы и коллеги Жириновского, а также Минздрав РФ.