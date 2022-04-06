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Опубликовано 6 апреля 2022, 14:21

Плата за простой: Минтранс пообещал субсидии закрытым из-за "Операции Z" аэропортам юга России

Воздушным гаваням помогут покрыть убытки, которые они терпят из-за отсутствия рейсов.

Одиннадцать аэропортов юга России, которые временно приостановили полёты в связи с проведением спецоперации, получат денежную помощь. Об этом министр транспорта РФ Виталий Савельев рассказал в интервью каналу "Россия 24", передаёт газета "Коммерсант".

"Те аэропорты, которые сегодня вынужденно закрыты, получат субсидии со стороны правительства. Президентом эти субсидии поддержаны для того, чтобы они могли восстановить потери", — подчеркнул Савельев.

Напомним, что ранее Россия продлила запрет на полёты до 13 апреля. Таким образом, закрытыми оказались аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Напомним, что первоначально ограничения действовали до 2 марта, а затем были продлены до 8-го.

Пьяный голый мужчина проник на посадочную полосу аэропорта Алма-Аты
Пьяный голый мужчина проник на посадочную полосу аэропорта Алма-Аты
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ТАСС/Николай Хижняк

Анатолий Симоненко
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