Задержанный в Херсоне агент СБУ признался в подготовке убийства пророссийского блогера
Во время допроса подозреваемый рассказал, что к нему обратились с заказом, за который обещали заплатить десять тысяч долларов.
Агент Службы безопасности Украины (СБУ), задержанный российскими силовиками в Херсоне, дал признательные показания о подготовке убийства пророссийского блогера. Об этом пишет РИА "Новости".
"Ко мне обратились с заказом ликвидировать блогера. За работу — 10 тысяч долларов. Нужны были компоненты для взрывного устройства", — рассказал подозреваемый во время допроса.
После начала "Операции Z" он записался в территориальную оборону, где был назначен командиром роты из 50 человек в составе батальона "Херсон-1". Им была поставлена задача занять позиции на Антоновском мосту в Херсоне под прикрытием двух БРДМ. Агент отправил подчинённых на задание, а сам уехал домой, где сделал фотографии с оружием в руках и разместил в соцсетях. За несколько дней до поимки он вышел на связь с куратором из СБУ, который приказал ликвидировать блогера.
Как ранее писал Лайф, российскими солдатами в Херсоне задержан агент Службы безопасности Украины под прикрытием, который "косил под дурачка", у него изъяты поддельная справка из психиатрического диспансера и документы на чужое имя. Его легендой был диагноз "органический психоз и галлюцинаторно-бредовый синдром на почве алкоголизации".
ТАСС / Михаил Палинчак / Пресс-служба президента Украины