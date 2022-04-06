Задержанный в Херсоне агент СБУ признался в подготовке убийства пророссийского блогера

Во время допроса подозреваемый рассказал, что к нему обратились с заказом, за который обещали заплатить десять тысяч долларов.

Агент Службы безопасности Украины (СБУ), задержанный российскими силовиками в Херсоне, дал признательные показания о подготовке убийства пророссийского блогера. Об этом пишет РИА "Новости".

"Ко мне обратились с заказом ликвидировать блогера. За работу — 10 тысяч долларов. Нужны были компоненты для взрывного устройства", — рассказал подозреваемый во время допроса.

После начала "Операции Z" он записался в территориальную оборону, где был назначен командиром роты из 50 человек в составе батальона "Херсон-1". Им была поставлена задача занять позиции на Антоновском мосту в Херсоне под прикрытием двух БРДМ. Агент отправил подчинённых на задание, а сам уехал домой, где сделал фотографии с оружием в руках и разместил в соцсетях. За несколько дней до поимки он вышел на связь с куратором из СБУ, который приказал ликвидировать блогера.