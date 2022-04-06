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Регион
Опубликовано 6 апреля 2022, 14:32
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Задержанный в Херсоне агент СБУ признался в подготовке убийства пророссийского блогера

Во время допроса подозреваемый рассказал, что к нему обратились с заказом, за который обещали заплатить десять тысяч долларов.

Агент Службы безопасности Украины (СБУ), задержанный российскими силовиками в Херсоне, дал признательные показания о подготовке убийства пророссийского блогера. Об этом пишет РИА "Новости".

"Ко мне обратились с заказом ликвидировать блогера. За работу — 10 тысяч долларов. Нужны были компоненты для взрывного устройства", — рассказал подозреваемый во время допроса.

После начала "Операции Z" он записался в территориальную оборону, где был назначен командиром роты из 50 человек в составе батальона "Херсон-1". Им была поставлена задача занять позиции на Антоновском мосту в Херсоне под прикрытием двух БРДМ. Агент отправил подчинённых на задание, а сам уехал домой, где сделал фотографии с оружием в руках и разместил в соцсетях. За несколько дней до поимки он вышел на связь с куратором из СБУ, который приказал ликвидировать блогера.

РИА "Новости": Украина готовит провокации с гибелью мирных жителей в Херсонской области
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Как ранее писал Лайф, российскими солдатами в Херсоне задержан агент Службы безопасности Украины под прикрытием, который "косил под дурачка", у него изъяты поддельная справка из психиатрического диспансера и документы на чужое имя. Его легендой был диагноз "органический психоз и галлюцинаторно-бредовый синдром на почве алкоголизации".

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ТАСС / Михаил Палинчак / Пресс-служба президента Украины

Николь Вербер
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