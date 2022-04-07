По словам лидера республики, Минску пришлось организовать целую спецоперацию, чтобы освободить своих людей. Сейчас они в безопасности.

Лукашенко рассказал о сотне захваченных на Украине белорусских дальнобойщиков. Видео © Telegram / "Пул Первого"

Белоруссия провела спецоперацию по освобождению своих граждан, захваченных силовиками на Украине. Об этом сообщил в четверг президент республики Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности в Минске. Политик не уточнил, кто именно стоял за враждебными действиями по отношению к белорусским дальнобойщикам — националистические батальоны или ВСУ. По его словам, действовали там "негодяи".

"Эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда. Арестовали полторы тысячи наших вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами. Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили", — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер поручил председателю КГБ представить к государственным наградам всех, кто был задействован в этой операции.