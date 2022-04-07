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Регион
Опубликовано 7 апреля 2022, 15:40

Глава Пентагона Остин заявил, что с февраля не может связаться с Шойгу

По его словам, наладить связь необходимо, чтобы обеспечить продолжение диалога. Однако российская сторона якобы не отвечает.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что с февраля не может связаться со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом он сказал на бюджетных слушаниях в Сенате США.

"Председатель [Объединённого комитета начальников штабов США Марк] Милли и я регулярно пытаемся связаться с нашими коллегами в России, чтобы обеспечить продолжение диалога... с середины февраля. Мы не очень в этом преуспели, потому что русские не отвечают", — сообщил Остин.

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Ранее Пентагон анонсировал передачу Украине военной помощи ещё на $300 миллионов. Общий объём такого содействия Киеву уже превысил два миллиарда долларов.

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Getty Images / Kevin Dietsch

Варвара Романова
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