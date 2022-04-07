Глава Пентагона Остин заявил, что с февраля не может связаться с Шойгу

По его словам, наладить связь необходимо, чтобы обеспечить продолжение диалога. Однако российская сторона якобы не отвечает.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что с февраля не может связаться со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом он сказал на бюджетных слушаниях в Сенате США.

"Председатель [Объединённого комитета начальников штабов США Марк] Милли и я регулярно пытаемся связаться с нашими коллегами в России, чтобы обеспечить продолжение диалога... с середины февраля. Мы не очень в этом преуспели, потому что русские не отвечают", — сообщил Остин.