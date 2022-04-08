Минобороны рассказало о новых подвигах военнослужащих РФ в ходе "Операции Z" на Украине

Отмечены в том числе заслуги начальника аппаратной роты связи Рамиля Даньярова. Он под огнём националистов вытащил из горящего танка раненых сослуживцев, эвакуировал их и оказал медпомощь.

В Министерстве обороны России рассказали о новых подвигах российских военных в ходе "Операции Z" на Украине. Военное ведомство отметило заслуги Романа Ткачёва, Рамиля Даньярова, Егора Алексеева, Салама Мержоева.

Сержант Роман Ткачёв. Фото © Минобороны РФ

Находясь в дозоре, сержант Роман Ткачёв обнаружил две боевые машины пехоты и порядка 20 украинских националистов, которые готовились напасть на российскую колонну. Военный первым выстрелом поразил гранатомётчика. Потом его батальон уничтожил две вражеские боевые машины пехоты и часть живой силы ВСУ.

Прапорщик Рамиль Даньяров. Фото © Минобороны РФ

Во время обстрела со стороны националистов батальонно-тактической группы ВС РФ загорелся танк. Начальник аппаратной роты связи прапорщик Рамиль Даньяров вытащил из него раненых товарищей и перенёс в свою машину. Он также оказал сослуживцам медицинскую помощь и вывез их с поля боя.

Лейтенант Егор Алексеев. Фото © Минобороны РФ

Мотострелковый взвод под командованием Егора Алексеева вёл бои с превосходящими силами националистов. Лейтенант смог грамотно выстроить оборону, благодаря чему его отряд успешно отражал атаки противника. В ходе боя военные РФ уничтожили девять единиц вражеской бронетехники и до 30 украинских националистов.

Капитан Салам Мержоев. Фото © Минобороны РФ

Салам Мержоев вместе со своим подразделением вёл наступление с целью прорыва обороны противника и установки контроля над стратегически важным объектом. В ходе боя капитан лично уничтожил две замаскированные позиции националистов и три единицы бронетехники. В результате ВСУ понесли большие потери и капитулировали.